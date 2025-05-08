8 мая 2025 года в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Восточно-Казахстанской области прокомментировали происшествие с сотрудником, который сорвался с лестницы во время тушения пожара, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области уточнили, что происшествие случилось в ВКО.
«Случай имел место 5 мая 2025 года в Усть-Каменогорске», — сообщили в ДЧС.
Также приведены некоторые детали. Так, в этот день произошел пожар на четвертом этаже в жилом доме по улице Красина.
«В ходе проведения аварийно-спасательных работ пострадал сотрудник пожарной части №7. С целью тушения очага возгорания был применен комбинированный подъем для доступа на балкон квартиры, расположенной на третьем этаже», — сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.