Пожароопасный период. Состоится ли поездка Президента РК в Костанайскую область, ответил его пресс-секретарь

Пресс-секретарь Президента РК Руслан Жельдыбай ответил на поступающие вопросы о предстоящей поездке главы государства в Костанайскую область.

Со стороны представителей СМИ поступают вопросы о том, состоится ли анонсированная поездка Президента в Костанайскую область в связи с природными пожарами в этом регионе.

«Несмотря на серьезный пожар, Глава государства намерен придерживаться своего графика и посетить Костанайскую область 5 сентября. В настоящее время в Аулиекольском районе принимаются необходимые меры для ликвидации очагов возгорания. Руководит работами оперативная группа во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным, который вылетел в регион»,-сообщил Руслан Жельдыбай.

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