Пожароопасный сезон начался: дачи и заброшенные участки — в зоне риска в Костанае

В Костанае с апреля по октябрь длится пожароопасный период. Как отмечают специалисты, именно в это время фиксируется наибольшее количество возгораний.

По данным служб ЧС, в прошлом году в городе произошло около 800 возгораний, из них 95 — с материальным ущербом. Для сравнения, годом ранее таких пожаров было 87. Рост составил 9,2%.

Дачи остаются самой уязвимой зоной

Аким Костаная Марат Жундубаев подчеркнул, что наибольший риск приходится на дачные и садовые общества, которых в городе насчитывается 18.

Марат Жундубаев, аким Костаная:

«Есть такой момент — несоблюдение населением правил пожарной безопасности. Начинаются субботники, люди сжигают мусор в частном секторе, на дачах. Огонь выходит из-под контроля, и возникают пожары».

Проблема заброшенных участков

Дополнительную угрозу создают заброшенные дачные участки, где скапливается сухая растительность. Такие территории нередко становятся очагами возгораний.

Руководитель отдела земельных отношений Марат Темирбаев отметил, что вернуть такие участки в госсобственность непросто.

Марат Темирбаев:

«Чтобы вернуть частную собственность государству, необходимо пройти судебную процедуру. Сначала участок признаётся бесхозным, затем в течение года ведётся учёт, и только после этого можно обращаться в суд. При этом не всегда удаётся добиться положительного решения».

По его словам, в работе находится около 80 исков по таким участкам.

Где риск пожаров выше всего

Помимо дачных обществ, в зоне риска находятся:

«зелёное кольцо» в районе жилого массива «Дружба»;

районы логов;

побережье реки Тобол ;

; микрорайон Костанай-2.

В этих зонах особенно важно соблюдать меры пожарной безопасности.

Рейды и мониторинг с воздуха

В течение пожароопасного периода в городе работают мобильные группы, которые проводят рейды. Дополнительно используется мониторинг с помощью беспилотников.

Начальник управления по ЧС Аслан Махмутов сообщил, что в Костанае отсутствуют крупные лесные массивы, однако есть участки лесного фонда, входящие в так называемое «зелёное кольцо» площадью более 3,2 тысячи гектаров.

Аслан Махмутов:

«На этих территориях необходимо устройство и содержание минерализованных полос».

Такие защитные полосы также должны быть организованы вблизи садовых обществ.

Профилактика и ответственность

В акимате отмечают, что ответственность за пожарную безопасность распределена между различными ведомствами. Тем не менее, ежегодно из городского бюджета выделяются средства на покос камыша и сухой травы, в том числе в районе набережной.

Напомним, в 2022 году здесь произошёл крупный пожар, в результате которого пострадали 12 жилых домов.

Специалисты призывают жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в период субботников и уборки территорий.

