Пожаров в регионе стало меньше — ДЧС Костанайской области

Ситуация с пожарами в этом году оказывается лучше прошлогодней. К началу сентября этого года в регионе зафиксированы 654 пожара. Это на 22 процента меньше, чем за тот же период в 2019 году, передает alau.kz

Судя по сведениям, которые предоставляют сотрудники департамента ЧС, в регионе в последние дни отмечается рост техногенных пожаров за сутки. Если еще неделю назад их фиксировали по 2 в день, то уже этот понедельник ознаменовался сразу пятью случаями возгораний. Горели жилые дома, автомобили и прицепы с сеном. Эти случаи произошли в Костанайском, Федоровском районах и районе имени Беимбета Майлина. Не обошли недавние случаи пожаров и город Рудный.

«Это было возгорание в квартирах, где площадь пожара составляла 0,5 квадратов. На первом этаже произошло сильное задымление. Пожарные подразделения прибыли своевременно и было эвакуировано 26 человек и 3 человек были спасены на верхних этажах, которые самостоятельно не могли покинуть. То есть это инвалиды были»,- сообщил Азамат Оримбаев, заместитель начальника ДЧС Костанайской области.

Однако в целом ситуация с пожарами в этом году оказывается лучше прошлогодней. К началу сентября этого года в регионе зафиксированы 654 пожара. Это на 22 процента меньше, чем за тот же период в 2019 году.

«Основные причины пожаров – это неосторожное обращение с огнем. По этой причине произошло 369 пожаров или 56 процентов от общего количества пожаров. 120 пожаров или 18 процентов – это удары молнии или их вторичное воздействие. Основные места возникновения пожаров – это жилой сектор. 376 пожаров или 58 процентов от общего количества пожаров. На автотранспорте произошло 88 пожаров или 14 процентов»,- сказал Азамат Оримбаев.

Чтобы снизить статистику возгораний сотрудники ДЧС устанавливают дымовые датчики в жилых помещениях. В прошлом году они разместили 400 приборов в домах многодетных и социально-уязвимых семей. Но насколько они будут эффективны в работе, зависит уже от самих жильцов. А они, как выяснилось, не всегда следят за техническим состоянием датчиков.

«Конечно же, мы общий контроль ведем, ревизию их ведем. Но, как правило, люди без внимания. Во-первых, они на батарейках, батарейки заканчиваются. И бывают у нас факты, но они минимальны – это 2-3 случая, когда просто по неосторожности эти датчики были разбиты»,- прокомментировал заместитель начальника ДЧС Костанайской области.

В этом году установка дымовых датчиков в области продолжится. Устанавливать необходимое оборудование будут в рамках месячника пожарной безопасности. Он действует до 15 сентября. До этого момента дымовые датчики поставят в местах проживания многодетных семей.

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