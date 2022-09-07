Пожары в Аулиекольском районе: объявлена локализация

7 сентября произведен облет территории мест пожара. По итогам облета территории проведено совещание. По результатам совещания принято решение продолжит работу по ликвидации дымовых точек в районе села Баганалы. Часть сил и средств проводят окарауливание на участках сел Озерное, Лесное и посёлка Аманкарагай.

По указанию министра по ЧС произведена перегруппировка сил и средств, где основные усилия по тушению локальных очагов тления сосредоточены в районе с. Баганалы.

В 15:00 объявляется локализация по природному пожару в Аулиекольском районе.

Проливку мест локализованных очагов, а также горельника будут обеспечивать подразделения Костанайской области. Для оказания помощи до 10 сентября включительно остается группировка Акмолинской области 50 человек личного состава 8 единиц техники. Остальным подразделениям плодотворно поработать до конца светового дня и отбиваться по местам постоянной дислокации, за исключением инженерной техники личного состава РГК Восток, который будут проводить опашку до 7 сентября, а также остаются 50 человек личного состава полка МЧС с командирами до особого распоряжения и подразделения Костанайской области.

Тушение продолжается.

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