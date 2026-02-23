21 февраля на пульт «112» поступило сообщение о задымлении на территории колледжа в селе Жарколь Фёдоровского района. По данным ДЧС региона, к месту происшествия были направлены подразделения противопожарной службы.
Как сообщил исполняющий обязанности начальника центра планирования и оперативного управления ДЧС Костанайской области Жаслан Хасенов, по прибытии было установлено, что пожар произошёл в подсобном помещении на первом этаже двухэтажного лабораторного корпуса.
В ходе разведки спасатели обнаружили мужчину 1968 года рождения в бессознательном состоянии. Его вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Несмотря на принятые меры, спасти пострадавшего не удалось.
Причину гибели мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. Причины возгорания также выясняются, назначено пожарно-техническое исследование. Пожар был ликвидирован.
Днём ранее аналогичное происшествие произошло в Узункольском районе. В селе Крутоярка Пресногорьковского сельского округа загорелся частный жилой дом.
По информации ДЧС, пожарные расчёты были направлены оперативно. Первыми на место прибыли добровольцы спасательного формирования села Пресногорьковка. К моменту их прибытия здание уже было полностью охвачено открытым огнём.
Очевидцы при этом отмечают, что проезд к месту пожара был затруднён из-за неочищенной от снега дороги. По их словам, с начала зимы улица не расчищалась, что осложнило доступ техники.
Пожар был ликвидирован. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал, однако без крыши над головой осталась семья из четырёх человек.
