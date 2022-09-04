Пожары в Костанайской области: что известно к данному часу

На 13.00 час. производится тушения в 2 населенных пунктах, вдоль республиканской трассы М-36, а также на 8 участках лесной зоны.

В тушении пожара задействованы силы и средства 111 единиц техники, 5 воздушных судна, 5 пожарных поезда, 703 человек личного состава: МЧС — 58 ед. техники, 359 чел. личного состава, 2 вертолета с водосливными устройствами (ДЧС г. Нур-Султан, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, В/Ч 52859 (г. Караганда)); МВД — 33 чел. личного состава; НГ МВД (В/Ч 6697)-150 чел, 14 ед. техники; Минобороны — 20 чел. личного состава, 2 вертолета с водосливными устройствами; Лесхоз — 32 ед. техники, 83 чел. лесной охраны; РГКП «КазАвиаЛесохрана» — 12 чел., 2 ед.техники,1 воздушное судно; МИО — 3 ед. техники, 20 чел. личного состава; АО «КТЖ» — 5 пожарных поезда (21 чел.).

Забор воды вертолетами для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 км места. С момента начало тушения пожара проведено 47 сбросов воды.

Производится тушения в населенных пунктах: Аманкарагай, Лесное, Озерное.

Проведена эвакуация 1841 человека из с. Озерное (250 человек), северной части с. Аманкарагай (1000 человек), с. Калинино (228 человек) и с. Лесное (363 человека).

Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольскойшколе-интернате обеспечение их питанием.

Открыта горячая линия МЧС, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области.

На горячую линию МЧС поступило 25 звонков информационного характера. 2 психолога ДЧС Костанайской области оказывают экстренную психологическую помощь населению в эвакопункте Аулиекольского района.

В с. Новонеженка силами в/ч 52859 МЧС РК развернуто 9 палаток для приема пострадавшего населения.

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек (5 человек населения, включая одного несовершеннолетнего, 1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС), из которых 4 находятся в Центральной районной больнице, 6 после осмотра и оказания помощи отправлены домой. При тушении пожара спасателями обнаружен труп мужчины 1935 г.р.

Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

Начиная с 16-00 3 сентября зарегистрирован переход пожара

на жилые строения с. Озерное (8 жилых домов, 1 административное здание), с. Лесное (1 жилой дом), с. Аманкарагай (98 жилых домов и хозяйственных построек), территорию Аманкарагайской нефтебазы.

В итоге огнем уничтожено и повреждено 108 строений.

По данным РГП «Казгидромет» 4 сентября на территории Аулиекольского района Костанайскойобласти сохранится высокая температура до 28 градусов, скорость ветра до 9 м/с.

4 сентября в 6-50 из г. Алматы в Костанайскуюобласть вылетели 2 вертолета МЧС с водосливными устройствами.

На данный момент в готовности находятся 3 воздушных судна МО РК в г. Нур-Султан с водосливными устройствами.

Кроме того в г. Нур-Султан по инициативе депутатов Мажилиса формируется колонна с гуманитарной помощью для пострадавших.

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