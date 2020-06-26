Пожилая женщина погибла в результате пожара в Костанайском районе

COVID-2019 в Казахстане
19750 - зарегистрированно
12304 - выздоровевших
147 - летальных случаев
420 - в Костанайской области
25 июня в 21:45 часов на пульт связи пожарной части №10 города Тобыл поступил звонок. В Костанайском районе в селе Самир по улице Школьная, 10 горит частный дом на площади 65 квадратных метров. Незамедлительно к месту вызова выехала дежурная смена пожарной части №10.
В ходе разведки огнеборцы обнаружили тело женщины 1954 года рождения.
На месте пожара работали 7 сотрудников и 2 единицы техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области». Пожар был локализован в 23:15 часов, ликвидирован в 23:29 часов.Предварительная причина пожара устанавливается.
ДЧС Костанайскойобласти напоминает, чтобы обезопасить себя, своих родных и близких от трагедии, соблюдайте простые правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения, немедленно сообщите об этом по телефонам «101» или «112».