Пожилая женщина погибла в результате пожара в Костанайском районе

25 июня в 21:45 часов на пульт связи пожарной части №10 города Тобыл поступил звонок. В Костанайском районе в селе Самир по улице Школьная, 10 горит частный дом на площади 65 квадратных метров. Незамедлительно к месту вызова выехала дежурная смена пожарной части №10.

В ходе разведки огнеборцы обнаружили тело женщины 1954 года рождения.

На месте пожара работали 7 сотрудников и 2 единицы техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области». Пожар был локализован в 23:15 часов, ликвидирован в 23:29 часов.Предварительная причина пожара устанавливается.

ДЧС Костанайскойобласти напоминает, чтобы обезопасить себя, своих родных и близких от трагедии, соблюдайте простые правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения, немедленно сообщите об этом по телефонам «101» или «112».

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