Пожилая женщина пропала в Костанайской области

Продолжаются поиски жительницы Аулиекольского района.
15 марта 2021 года в Кушмурунское отделение полиции ОП Аулиекольского района поступило заявление от 38-летнего местного жителя с просьбой оказать содействие в поиске своей матери Мифтаховой Валентины Антоновны, 19 февраля 1950 года рождения, которая 5 марта 2021 года около 15:00 часов ушла из дома до настоящего времени не вернулась.
Особые приметы: рост 155 сантиметров, волосы седые коротко стриженные до плеч, глаза черного цвета.
Была одета: женская дубленка коричневого цвета, шапка женская белого цвета из меха зайца, халат зеленого цвета, колготки черного цвета, валенки черного цвета.
Сотрудниками Аулиекольского отдела полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшей. Ориентирован личный состав Департамента полиции. В поисках участвуют волонтеры и неравнодушные жители района.
Всем, кому что-либо известно, просим позвонить по номеру «102».
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