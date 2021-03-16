Пожилая женщина пропала в Костанайской области

Продолжаются поиски жительницы Аулиекольского района.

15 марта 2021 года в Кушмурунское отделение полиции ОП Аулиекольского района поступило заявление от 38-летнего местного жителя с просьбой оказать содействие в поиске своей матери Мифтаховой Валентины Антоновны, 19 февраля 1950 года рождения, которая 5 марта 2021 года около 15:00 часов ушла из дома до настоящего времени не вернулась.

Особые приметы: рост 155 сантиметров, волосы седые коротко стриженные до плеч, глаза черного цвета.

Была одета: женская дубленка коричневого цвета, шапка женская белого цвета из меха зайца, халат зеленого цвета, колготки черного цвета, валенки черного цвета.

Сотрудниками Аулиекольского отдела полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшей. Ориентирован личный состав Департамента полиции. В поисках участвуют волонтеры и неравнодушные жители района.

Всем, кому что-либо известно, просим позвонить по номеру «102».

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