Пожилая жительница Костаная выпала из окна пятиэтажки

Информацию подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Женщина получила травмы несовместимые с жизнью.

Как сообщили в ответ на наш запрос в департаменте полиции региона, 2 мая в Костанае, на улице Воинов-интернационалистов, из окна четвертого этажа выпала 86-летняя пенсионерка.

По факту падения проводится досудебное расследование, назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Несколькими днями ранее, вечером 27 апреля, аналогичный несчастный случай произошел на улице Кубеева.

Из окна пятого этажа выпала 85-летняя женщина.

Напомним, в конце апреля в Костанае пенсионерка выпала из окна пятого этажа.

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