Пожилого мужчину вынесли школьники из полыхавшего дома в Костанайской области

14 мая семиклассники Ново-Урицкой школы Сарыкольского района, возвращаясь домой после уроков, заметили дым из-под крыши жилого дома. Ребята знали, что в доме сейчас один живет пожилой человек. В три часа дня на улице не было никого из взрослых, все находились на работе. Об этом сообщает управления образования Костанайской области.

Рамиль Соловей сразу же начал звонить в пожарную часть, а Матвей Набоженко и Иван Панкратов, не раздумывая, побежали во двор горящего дома. Ребята открыли дверь, нашли в дыму спящего хозяина дома. Они попытались разбудить мужчину, но медлить нельзя было ни минуты. Ребята смогли вынести дедушку и помочь ему прийти в сознание.

Позже школьники вспоминали, что в это время начал от огня лопаться шифер, сыпались осколки, но их это не испугало.

Подоспевшие пожарники боролись с огнем. Дом пострадал, но, самое важное, жизнь человека была спасена. Ребята не чувствуют себя героями, они говорят, что так должен поступить каждый.

Девочки Ангелина и Нургуль, которые вместе с ребятами шли домой, встречали пожарную машину возле дома. Они испугались за ребят, но гордятся поступком своих одноклассников.

Вот такие настоящие мужчины растут в Ново-Урицкой школе. Отделение пожарной части Сарыкольского района подготовило для ребят грамоты за спасение человека при пожаре. Вручение грамот состоится в торжественной обстановке на школьной линейке. Ребята получат путевки в в оздоровительные лагеря от Фонда «Қазақстан халқына» в рамках проекта «Жаздық жолдама».

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