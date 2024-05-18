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Пожилого мужчину вынесли школьники из полыхавшего дома в Костанайской области

Фотография для новости Пожилого мужчину вынесли школьники из полыхавшего дома в Костанайской области

Фото управления образования Костанайской области

14 мая семиклассники Ново-Урицкой школы Сарыкольского района, возвращаясь домой после уроков, заметили дым из-под крыши жилого дома. Ребята знали, что в доме сейчас один живет пожилой человек. В три часа дня на улице не было никого из взрослых, все находились на работе. Об этом сообщает управления образования Костанайской области. 

Фото управления управления образования Костанайской области

Рамиль Соловей сразу же начал звонить в пожарную часть, а Матвей Набоженко и Иван Панкратов, не раздумывая, побежали во двор горящего дома. Ребята открыли дверь, нашли в дыму спящего хозяина дома. Они попытались разбудить мужчину, но медлить нельзя было ни минуты. Ребята смогли вынести дедушку и помочь ему прийти в сознание.

Позже школьники вспоминали, что в это время начал от огня лопаться шифер, сыпались осколки, но их это не испугало.

Подоспевшие пожарники боролись с огнем. Дом пострадал, но, самое важное, жизнь человека была спасена. Ребята не чувствуют себя героями, они говорят, что так должен поступить каждый.

Девочки Ангелина и Нургуль, которые вместе с ребятами шли домой, встречали пожарную машину возле дома. Они испугались за ребят, но гордятся поступком своих одноклассников.

Вот такие настоящие мужчины растут в Ново-Урицкой школе. Отделение пожарной части Сарыкольского района подготовило для ребят грамоты за спасение человека при пожаре. Вручение грамот состоится в торжественной обстановке на школьной линейке. Ребята получат путевки в в оздоровительные лагеря от Фонда «Қазақстан халқына» в рамках проекта «Жаздық жолдама».

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