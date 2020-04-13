Пожилой пастух, которого нашли в степи, умер в Аулиекольской больнице

Как сообщили в управлении здравоохранения Костанайской области, мужчину доставили в больницу 9 апреля. 64-летний мужчина провел на холоде двое суток. 7 апреля в регионе был сильный ураган.

Двое суток пенсионер находился в степи, не мог найти дорогу домой. 9 апреля в Аулиекольский отдел полиции с заявлением обратился мужчина, о том, что его 64-летний брат, ушел пасти скот и не вернулся с работы, сообщает пресс-служба департамента полиции области. Он работал пастухом в одном из ТОО, в табуне насчитывалось 400 голов КРС. Из-за начавшейся сильной метели он заблудился. Двое суток он находился в степи.

Мужчину нашли.

«У него было сильнейшее переохлаждение. Его доставили в реанимацию Аулиекольской больницы. В воскресенье мужчина умер», — сообщили в управлении здравоохранения.

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