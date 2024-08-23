Пожилых в Казахстане станет больше: готова ли пенсионная система к такой нагрузке

Пенсионная система Казахстана страдает от досрочных изъятий в пользу улучшения жилищных условий и оплаты лечения. Такое мнение озвучено в годовом актуарном отчете ЕНПФ за 2023 год, передает LS.

Согласно документу, в настоящее время Казахстан стоит на пороге начального уровня демографической старости.

При этом доля пожилого населения в стране заметно вырастет к 2050 году. Так, по шкале Божё-Гарнье-Россета доля людей от 60 лет и старше достигнет 16,7%, то есть в среднем каждый шестой казахстанец будет находиться в данной возрастной категории.

«По прогнозам как ЕНПФ, так и ООН, в Казахстане с 2024 по 2050 год почти в 1,4 раза снизится коэффициент потенциальной поддержки: на одного пенсионера в возрасте 65+ будет приходиться всего лишь 3,91 человека работоспособного возраста, что увеличит нагрузку на трудоспособное население», – ожидают в финорганизации.

В ЕНПФ подчеркнули, что данная тенденция говорит о потенциальном влиянии процессов старения населения на рынок труда, экономические показатели, а также на увеличение нагрузки на госбюджет в части социального и пенсионного обеспечения, с которыми Казахстан может столкнуться в ближайшие десятилетия.

«В условиях начавшихся процессов старения населения особое значение приобретает накопительный компонент многоуровневой пенсионной системы в республике – как компонент, способный снизить нагрузку на бюджет и повысить размер пенсий в будущем», – считают в пенсионном фонде.

По прогнозу ООН, с такой ситуацией столкнутся большинство стран мира.

Оценивая адекватность будущих пенсионных выплат, в ЕНПФ на основе детерминистского подхода пришли к мнению, что десятипроцентные непрерывные отчисления в течение 41 года не способны обеспечить казахстанцам совокупный коэффициент замещения дохода на уровне не ниже минимального стандарта Международной организации труда (МОТ) в 40%.

При этом введение дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) с 2024 года в размере 5% позволит заметно повысить данный коэффициент, обеспечив или приблизив его к целевому значению при прочих равных условиях, говорится в отчете.

«Продолжительные перерывы в карьере работников негативно отражаются на показателях адекватности и ведут к уменьшению размера не только накопительной пенсии, но и государственной вследствие сокращения трудового стажа. Чрезмерные досрочные изъятия пенсионных накоплений на альтернативные цели являются дополнительным фактором снижения относительного уровня пенсии», – подчеркнули в ЕНПФ.

Согласно отчету, по мере развития накопительного компонента целесообразно также расширение компенсационных механизмов с целью восполнения пробелов в пенсионных взносах, возникающих по причине перерывов в карьере (уход за малолетними детьми, безработица), особенно для граждан с низкими доходами.

Кроме того, в ЕНПФ считают важным обеспечить сбалансированность параметров госкомпонента с целью недопущения снижения относительного уровня госпенсии.

В ЕНПФ отметили, что в перспективе общеустановленный пенсионный возраст (63 года) для мужчин и женщин в Казахстане будет несколько ниже, чем в среднем по группе государств-членов ОЭСР, но выше, чем в странах G20.

Что касается ожидаемой продолжительности жизни казахстанцев с пенсионного возраста, то данный показатель к 2060-2065 годам для женщин будет выше на четыре года по сравнению с мужчинами.

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