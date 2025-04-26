Одна из префектур в Японии приняла на правительственном уровне решение запретить людям старше 65 лет пользоваться банкоматами во время разговора по телефону, передает gazeta.ru со ссылкой на The Japan Times.

Как пояснили власти Осаки, новые меры связаны с противодействием мошенникам, жертвами которых преимущественно становятся пенсионеры.

«Пожилые люди не только теряют деньги, но и страдают от стресса. Мы приняли постановление в надежде предотвратить преступления», — заявил губернатор Осаки Хирофуми Есимура после принятия постановления властями в марте 2025 года.

Чиновник уточнил, согласно документу, финансовые и другие учреждения будут обязаны предупреждать своих клиентов о действующем запрете. Он отметил, что санкций за нарушение правила не предполагается. Тем не менее, Есимура рассчитывает, что запрет сам по себе поможет предотвратить случаи обмана пожилых.

По информации СМИ, случаи телефонного мошенничества стали расти с 2021 года. Так, в 2024 году правоохранители зарегистрировали на территории префектуры 2658 случаев. Предполагаемый ущерб, причиненный действиями аферистов пенсионерам, составил 6,4 млн иен (более 3,7 млрд рублей). Из всех жертв мошенников доля людей в возрасте 65+ лет составляет более 70%.

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