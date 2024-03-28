«Поживём – увидим»: Аймагамбетов о сокращении учебного года до 25 мая

В кулуарах мажилиса журналист Informburo.kz поинтересовалась у бывшего министра образования о том, как относится к тому, что его решение о продлении учебного года до 1 июня отменили.

«Я отношусь к этому нормально, потому что это решение принято в рамках действующего законодательства. Есть уполномоченный орган, который принимает решение в части установления продолжительности учебного года. Но если вы посмотрите в целом международный опыт, вы легко сможете обнаружить, что продолжительность, в особенности странах ОЭСР, несколько иная», – сказал Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что в случае принятия решения, в первую очередь, нужно обращать внимание на исследование.

«Мы должны основываться на исследованиях. Это должна быть не позиция какого-либо депутата, это не должна быть позиция личная министра или директора департамента, учителя или директора школы. Все решения должны приниматься на основе исследований», – заявил депутат мажилиса.

Асхат Аймагамбетов также напомнил, что решение является временным и его могут пересмотреть.

«Поживём – увидим, я думаю, что те решения которые были приняты, они были приняты в интересах страны и наших граждан», – закончил депутат.

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