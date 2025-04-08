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Пожизненное наказание. МВД предупредило казахстанцев

— Сегодня, 10:52
Изображение для новости: Пожизненное наказание. МВД предупредило казахстанцев

Фото polisia.kz

В последнее время в социальных сетях распространяются рекламные материалы и видеоролики, предлагающие гражданам заключить контракт с Вооруженными силами других государств за денежные вознаграждения, сообщает polisia.kz

За участие в вооруженных конфликтах Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрены меры уголовной ответственности. За умышленное неправомерное участие гражданина Республики Казахстана в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества (статья 172 УК РК) предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет.

За наемничество (статья 170 УК РК) в зависимости от тяжести деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи лет либо пожизненное лишение свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, с конфискацией имущества. МВД настоятельно рекомендует гражданам соблюдать законодательство Республики Казахстан и воздерживаться от участия в действиях, которые могут привести к серьезным правовым последствиям.


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