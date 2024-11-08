Пожизненное лишение свободы просит назначить прокурор уголовный спецсуд региона жителю Костанайской области, обвиняемому в убийстве.

35-летний Виктор Сербокрыл ранее уже привлекался за избиение полицейских, и три года назад за кражу, но был условно-досрочно освобожден 3 мая этого года. После встреч с друзьями и знакомыми, 6 мая он решил посетить в райцентре Узунколь для разговора 43-летнего криминалиста Кумара Шойтасова.

У него, при последнем аресте, Сербокрыл оставил старую монету. В дом полицейского, который отсутствовал, он залез через окно, а по приезду Шойтасова, якобы зная о наличии у того табельного оружия, взял на кухне нож. Как следует из показаний подсудимого, он несколько раз сказал Шойтасову, что пришел просто поговорить, но тот, ругаясь, его ударил, после чего увидев нож, выбежал во двор.

Сербокрыл его догнал, и нанес множество ножевых ранений. И во время следствия, и в ходе процесса, подсудимый настаивал, что смерти Шойтасова не хотел. Но, обвинение считает, что убийство полицейского, связанное с его деятельностью, было совершено умышлено, с особой жестокостью, в связи с чем, просит суд навсегда изолировать Сербокрыла от общества.

В ближайшие дни по делу должен быть вынесен приговор.

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