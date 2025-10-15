На брифинге старший прокурор управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры Костанайской области Дамир Жуламанов сообщил о возбуждении уголовного дела по факту телефонного мошенничества.
«Зарегистрировано уголовное производство, в рамках которого потерпевшей причинён ущерб более 44 миллионов тенге. Речь идёт о схеме телефонного обмана с использованием мессенджеров и легенд о “сотрудниках госорганов” и “службах безопасности банков”», — заявил Жуламанов.
Как действовали злоумышленники
Днём потерпевшей — индивидуальному предпринимателю — позвонили с неизвестного номера, представившись сотрудниками акимата. Озвучив её персональные данные, они под предлогом получения «заказного письма» убедили продиктовать СМС-код.
Спустя несколько минут последовали новые звонки уже от других лиц, которые представлялись «сотрудниками Национального банка», «службы безопасности» и «техподдержки» банков. Они убедили женщину оформить “дублирующие кредиты” якобы для «отслеживания IP-адресов мошенников» и перевести средства на «резервные счета ».
Пошаговые инструкции через мессенджер
Все операции потерпевшая выполняла под диктовку в WhatsApp: устанавливала приложения, заходила в нужные разделы мобильного банка, оформляла займы на указанные суммы. В итоге она оформила кредиты в трёх банках и самостоятельно перевела все деньги на счета физических лиц — так называемых «дропперов».
«В результате женщина оформила кредиты в трёх банках на сумму более 44 миллионов тенге и перевела средства на счета физических лиц — дропперов», — уточнил Жуламанов.
Ход расследования
Уголовное дело зарегистрировано, прокуратура осуществляет процессуальный надзор. В интересах следствия данные о подозреваемых не раскрываются. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных лиц.
Рекомендации для граждан
Прокуратура напоминает базовые правила финансовой безопасности:
- Никому не сообщайте СМС-коды, пароли, PIN и реквизиты карт.
- Банки и госорганы не просят оформлять кредиты «для блокировки мошенников» и не предлагают переводить деньги на «безопасные/резервные» счета.
- Прерывайте разговор и перезванивайте по официальным номерам банка/ведомства с сайта или карты.
- Не устанавливайте ПО по телефону и не давайте удалённый доступ к устройству.
- При подозрительных операциях срочно обращайтесь в свой банк и звоните 102 (полиция).
