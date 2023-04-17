Позвонить в колокола в храмах и церквях смогут все желающие костанайцы

После Пасхи началась Светлая седьмица. В эти семь дней любой желающий прихожанин может подняться на колокольную и позвонить в колокола.

Согласно преданию, эта традиция восходит ко времени, когда профессиональных школ звонарей еще не существовало. Таким образом звонарь мог найти себе приемника с музыкальными способностями.

Традиция сохраняется и в храмах Костанайской области, только в последние три года, говорят священнослужители, из-за ограничений об этом пришлось забыть.

«В пандемийные времена не могли, а сейчас появилась возможность поучаствовать в великолепном таком торжестве, прославлении самого главного генерального события, во всяком случае, для православного мировоззрения, христиан, это пасхальная радость, пасхальный трезвон — это как бы свидетельство радости в музыке», -говорит протоиерей Виталий Клеба.

Сейчас идет страстная неделя и поэтому колокола молчат, но в пасхальную ночь зазвенят, знаменуя воскрешение Христа. И вот потом всю неделю смолкать они не будут.

«Конечно же, чтобы не возникало какофонии, так сказать, под чутким руководством будут совершаться колокольные звоны, чтобы человек не создавал, извините за выражение — дичь, чтобы это было прекрасно и слуху, и людям было свидетельством дополнительной духовной радости», — говорит Виталий Клеба.

Священнослужители и православные верят, что звон колоколов обладает особой силой — отгоняет нечистую силу, хищных зверей, непогоду и болезни. Поэтому в дни Пасхи на колокольни, в первую очередь, пускают болеющих.

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