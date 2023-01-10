Позже и дольше. Легализацию иностранных авто планируют продлить

Регистрировать машины, ввезённые в Казахстан до 1 сентября 2022-го, начнут позже, зато и ставить на учёт будут значительно дольше.

Как сообщали ранее kolesa.kz, старт легализации иностранных авто может отложиться на конец января, а то и вовсе на февраль. Конкретные даты пока не называются. Только к этому времени успеют принять специальное постановление правительства об утверждении правил, условий и сроков регистрации легализуемых машин, которое готовит КАП МВД РК.

Но в проекте документа редакция Kolesa.kz нашла информацию, что легализовывать автомобили планируют со дня введения в действие постановления и правил и до 1 сентября 2023 года. Ранее срок назывался до 1 июля.

Напомним, до принятия постановления чиновникам и полицейским предстоит ещё разобраться с ошибкой в законе «О дорожном движении», поправки в который вступят в силу 12 января. В результате того, что изменения в этот документ готовились в экстренном порядке, закон может разрешить легализовывать автомобили, «не снятые с регистрационного учёта в государстве, в котором осуществлялась последняя регистрация».

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