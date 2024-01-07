Правда ли, что непривитый ребенок не получит выплаты по программе «Нацфонд – детям»

В соцсетях и мессенджерах распространяют информацию о том, что непривитым детям остановят выплаты по программе «Нацфонд – детям». Это фейк, сообщает stopfake.kz

Первоисточником этого сообщения является Instagram-аккаунт под названием Информационное агентство сатирических новостей Qaznews24.

Оно публикует только выдуманные новости, не имеющие отношения к реальности. Об этом сказано в шапке профиля аккаунта.

Приведенная в распространяемом сообщении цитата от имени директора Департамента по связям с общественностью Министерства финансов РК также является выдумкой автора этой «новости», сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, верить распространяемому сообщению о лишении непривитых детей выплат из Нацфонда не нужно. Это ложь.

Ежегодные выплаты по программе «Нацфонд – детям» будут начисляться абсолютно всем детям – гражданам Казахстана. Статус их вакцинации не имеет к этим выплатам никакого отношения.

Все дети за отчетный год получат одинаковую сумму.

Для этого родителям или законным представителям нужно получить документ, удостоверяющий личность ребенка, в том числе ИИН (если это по каким-то причинам еще не сделано). И проверить наличие сведений в своем личном кабинете на веб-портале «электронного правительства» в разделе «Сведения о детях».

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