Правила бронирования очереди в ЦОН изменились

Забронировать очередь в ЦОН теперь станет проще. Об этом заявляют сотрудники центра. Людям предоставили на сайте возможность увидеть свободное время для записи сразу, а не после того, как регистрация брони завершена и человек получил отказ, передает alau.kz

Чтобы попасть в ЦОН, нужно забронировать очередь на электронном портале Egov.kz. К этому стали привыкать почти все жители региона, а на этой неделе такой способ обслуживания появился в отделениях Рудного и города Тобыл. Но кроме того изменилась процедура бронирования.

«Раньше выбиралось в главном меню центр обслуживания населения, выбиралась определенная дата, и потом высвечивалось автоматически все рабочее время, которое есть, то есть весь рабочий день. Если выбирали какое-то время, и на него уже времени не было, то приходилось повторять процедуру заново. То есть выходить в главное меню выбирать ЦОН, дату время и так пока не находилось свободное время. Теперь при бронировании будет видно, какое время, на какую дату свободное»,- пояснила Ярослава Богатырева, PR-менеджер НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области.

Такой подход должен сэкономить людям время. На это сработает и еще одно новшество ЦОНов. На сайте появилась возможность перебронировать свою очередь. Если человек не может прийти в центр на выбранную дату, ее разрешено поменять. Причем в любой момент, даже за час до назначенного приема. Это нововведение является важным. Так как теперь бронировать очередь можно только раз в 10 дней, а вот для перебронирования это правило не действует.

«Бывали такие случаи, когда граждане, ИП, оказывающие помощь в получении гос.услуг, бронировали сразу несколько дат, разное время, тем самым сокращая возможность других граждан получать государственные услуги. Теперь забронировать очередь можно раз в 10 дней»,- сообщила Ярослава Богатырева.

В этом правиле есть и еще одно исключение. Специализированный и обычный ЦОНы будут считать разными отделениями. Это значит, что в течение 10 дней человек может встать в очередь в оба центра и это нарушением считаться не будет. Для обычного и специализированного отделения отсчитывается собственный десятидневный срок с момента последней постановки в очередь. Также для спецЦона есть важное правило. Если люди собираются продавать автомобиль, то бронь в очереди нужно делать на продавца. Не зная об этом, многие сталкиваются с проблемами уже сегодня.

«Появилась и еще функция. Теперь на один ИИН в течение одного дня можно получить две государственные услуги, в том числе документирование. То есть если человек получал удостоверение личности, то он не мог получить еще какую-то другую услугу, например, в операционном зале. Теперь можно будет бронировать на один ИИН в один день получение двух услуг»,- рассказала Ярослава.

Приходить в ЦОНы нужно не только согласно выделенному времени в очереди, но и соблюдая санитарные нормы. Важно придерживаться социальной дистанции и носить медицинскую маску. Попасть в отделения ЦОНов можно с 9 утра до 4 часов вечера. На данный момент центры работают только по будням.

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