Правила для пассажиров поезда рассказал санитарный врач

Пассажиры поезда не смогут передвигаться между вагонами, а всю поездку им желательно провести на своем месте в купе или плацкартном вагоне, передает alau.kz

Поездки на поезде теперь будут проходить практически по тем же правилам, что и полеты на самолете. Провожающие войти в здание вокзала не смогут. Самих пассажиров пропустят только в маске и с билетом на руках. А перед этим им обязательно измерят температуру.

«В каждом железнодорожном вокзале есть медицинский пункт, медицинский персонал. В случае, если сотрудниками собственной безопасности будет выявлен пассажир у которого есть температура, соответственно будет вызван врачебный персонал, который сможет отличить и выявить дополнительные признаки не исключающие COVID. В случае если будет подтверждение, тогда он будет госпитализирован и подвержен карантинезации,»- сообщил Садвакас Байгабулов, главный государственный санитарный врач на транспорте.

Но будут и свои особенности. Например, перед тем, как вокзалы возобновят свою работу, а поезда отправятся в путь, в вагонах проведут полную ревизию систем кондиционирования и замену фильтров. А проводники будут обязаны носить маски и перчатки. Также в поездах появятся запасы лекарств и антисептиков, число которых должно стать неснижаемым.

«Те вагоны, которые не будут соответствовать санитарным требованиям, не будут допущены для перевозок. И соответственно в целях минимизации и исключения риска, и гражданской ответственности в данном вопросе необходимо минимизировать свои контакты. В том числе и выход на улицу на промежуточных станциях,»- пояснил Садвакас Байгабулов.

Последнее означает, что всю поездку пассажирам желательно проводить внутри купе или соответствующего ему плацкартного вагона. Передвижение между ними допускаться не будет. Как первое время будет ограничена и высадка пассажиров на малых станциях.

«Рассадка в пассажирских вагонах в зависимости от класса будет осуществляться по наличию билетов и посадочных мест. Дополнительных требований по рассадке ограничивающей места не будет. Строго по билетам. Как в купе, так и в плацкартных вагонах, так и в пассажирских поездах Тальго,»- рассказал главный государственный санитарный врач на транспорте.

За тем, чтобы внутри поезда не допускались скопления людей, будут следить проводники.

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