Правила езды на самокатах в ближайшее время появятся в ПДД РК

В начале июля сообщалось, что в Казахстане утвердили стандарт использования электросамокатов, передает zakon.kz
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Стандарт включает в себя такие моменты, как наличие прав у человека, управляющего электросамокатом, способным развивать скорость более 50 км/ч; езда без дополнительных пассажиров, езда стоя и т.д.
Документ уже вступил в силу.
Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев сообщил, что в связи с этим ПДД РК будут менять.
В связи с принятием стандарта по электросамокатам министерством в ближайшее время планируется внесение изменений и дополнений в действующее законодательство по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе в Правила дорожного движения, в части установления правил безопасной эксплуатации их по улично-дорожной сети республики и ответственности за их нарушение, – ответил Мураталиев на официальный запрос.
Контролировать соблюдение водителями электросамокатов правил дорожного движения будут сотрудники полиции «на общих основаниях, в рамках ежедневного патрулирования».
Какие будут определены виды наказания за нарушения ПДД, пока неизвестно.
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