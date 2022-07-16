Правила езды на самокатах в ближайшее время появятся в ПДД РК

В начале июля сообщалось, что в Казахстане утвердили стандарт использования электросамокатов, передает zakon.kz

Стандарт включает в себя такие моменты, как наличие прав у человека, управляющего электросамокатом, способным развивать скорость более 50 км/ч; езда без дополнительных пассажиров, езда стоя и т.д.

Документ уже вступил в силу.

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев сообщил, что в связи с этим ПДД РК будут менять.

В связи с принятием стандарта по электросамокатам министерством в ближайшее время планируется внесение изменений и дополнений в действующее законодательство по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе в Правила дорожного движения, в части установления правил безопасной эксплуатации их по улично-дорожной сети республики и ответственности за их нарушение, – ответил Мураталиев на официальный запрос.

Контролировать соблюдение водителями электросамокатов правил дорожного движения будут сотрудники полиции «на общих основаниях, в рамках ежедневного патрулирования».

Какие будут определены виды наказания за нарушения ПДД, пока неизвестно.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.