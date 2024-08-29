Правила использования пенсионных выплат на лечение изменили в РК

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Министерство здравоохранения Казахстана разработало новый механизм для оплаты стоматологических услуг за счёт пенсионных накоплений. Теперь пациенту или медицинской организации необходимо предоставить заключения врачебно-консультативной комиссии до и после лечения в электронном или бумажном виде, сообщает informburo.kz
«При оказании стоматологических услуг ответственное лицо медицинской организации выдаёт заявителю или его законному представителю заключение ВКК до и после лечения в электронном и/или бумажном виде и вносит их в медицинскую информационную систему в течение двух рабочих дней с даты проведения заседания ВКК», – говорится в проекте правил, опубликованном на портале «Открытые НПА».
После получения заключений и договора уполномоченный оператор произведёт оплату из пенсионных средств в течение пяти рабочих дней.
Проект находится на публичном обсуждении до 12 сентября.