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Правила использования пенсионных выплат на лечение изменили в РК

Фотография для новости Правила использования пенсионных выплат на лечение изменили в РК

pixabay.com

Министерство здравоохранения Казахстана разработало новый механизм для оплаты стоматологических услуг за счёт пенсионных накоплений. Теперь пациенту или медицинской организации необходимо предоставить заключения врачебно-консультативной комиссии до и после лечения в электронном или бумажном виде, сообщает informburo.kz

«При оказании стоматологических услуг ответственное лицо медицинской организации выдаёт заявителю или его законному представителю заключение ВКК до и после лечения в электронном и/или бумажном виде и вносит их в медицинскую информационную систему в течение двух рабочих дней с даты проведения заседания ВКК», – говорится в проекте правил, опубликованном на портале «Открытые НПА».

После получения заключений и договора уполномоченный оператор произведёт оплату из пенсионных средств в течение пяти рабочих дней.

Проект находится на публичном обсуждении до 12 сентября.

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