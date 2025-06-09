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Правила назначения адресной соцпомощи изменили в РК

— Сегодня, 12:10
Изображение для новости: Правила назначения адресной соцпомощи изменили в РК

Фото alau.kz/Н.Луговской

Министр труда приказом от 30 мая 2025 года внесла изменения в Правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что при приеме заявления в присутствии заявителя карьерный центр или аким самостоятельно формирует запросы в соответствующие информационные системы государственных органов и организаций через шлюз «электронного правительства» для получения следующих сведений:

удостоверяющих личность заявителя;

  • о статусе кандаса;
  • о статусе беженца;
  • о статусе иностранца;
  • о статусе лица без гражданства;
  • о регистрации по постоянному или временному месту жительства на каждого члена семьи;
  • о банковских реквизитах в уполномоченной организации по выдаче пособий;
  • об установлении инвалидности;
  • о регистрации рождения (смерти) ребенка (на всех детей);
  • об установлении опеки (попечительства);
  • об усыновлении;
  • о регистрации заключения (расторжения) брака, за исключением случаев регистрации брака за пределами РК;
  • о факте обучения в учебном заведении, если иждивенцы в возрасте от 18 до 23 лет являются обучающимися очной формы обучения;
  • о доходах (заработная плата, социальные выплаты, доходы от предпринимательской деятельности, от сдачи в аренду недвижимого или движимого имущества, от продажи недвижимого или движимого имущества);
  • о статусе осуществляющего предпринимательскую деятельность;
  • о наличии у заявителя и членов его семьи факта назначения, выплаты или подачи заявления на назначение адресной социальной помощи;
  • о наличии личного подсобного хозяйства;
  • о трудовой деятельности (при наличии) для трудоспособных членов семьи, вовлекаемых в активные меры содействия занятости;
  • об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки (при наличии) для трудоспособных членов семьи, вовлекаемых в активные меры содействия занятости;
  • об алиментах и (или) о наличии задолженности по ним в течение трех месяцев подряд, предшествовавших кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи;
  • о нахождении в местах лишения свободы или принудительного лечения членов семьи заявителя;
  • о наличии в собственности жилья, помещений;
  • о наличии в собственности земельного участка, предназначенного под индивидуальное жилищное строительство;
  • о наличие в собственности транспортного средства;
  • о статусе лица, находящегося на розыскном учете;
  • о расходных операциях по банковским счетам лица (семьи) в квартале, предшествующему обращению, за исключением налогов и других обязательных платежей в бюджет, и (или) страховой выплаты и (или) переводов между счетами лица (семьи), в совокупности превышающие черту бедности (новый);
  • о наличии банковского займа (банковских займов) (кроме ипотечного займа) или микрокредита, оформленного в квартале, предшествующем обращению и совокупная сумма которых превышает двукратный прожиточный минимум (92 456 тенге в 2025 году), рассчитываемый органами статистики за квартал, предшествующий обращению, на каждого члена семьи в месяц (новый);
  • о наличии сберегательного вклада, депозита (кроме вклада, депозита в жилищные строительные сбережения) в размере более 200-кратного МРП на семью (786 400 тенге в 2025 году) (новый).


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