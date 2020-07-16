Правила назначения единовременной выплаты 42 500 тенге

Кто может претендовать на единовременную выплату из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) на случай потери дохода в связи с введением строгих ограничительных карантинных мер? Как подать заявки на ее назначение, сколько продлится их прием? Кому выплата будет назначена в проактивном формате? На эти и другие вопросы на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК ответил Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает zakon.kz.

По словам Биржана Нурымбетова, на единовременную выплату 42 500 тенге могут претендовать следующие категории граждан:

1) работники, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы, за исключением работников банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и аффилированных с ними юридических лиц, государственных юридических лиц (кроме работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения), а также юридических лиц, 100% акций и долей участия в уставном капитале которых принадлежат государству;

2) индивидуальные предприниматели;

3) лица, занимающиеся частной практикой;

4) физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг) (далее – физические лица, получающие доходы по договорам ГПХ);

5) физические лица, являющиеся плательщиками единого совокупного платежа (далее – плательщик ЕСП).

Списки работников, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, и имеющих право на выплату, представляются работодателями через порталы egov.kz и 42500.enbek.kz. Факт ограничения их деятельности будет подтверждаться районными и городскими штабами, в состав которых входят представители НПП и профсоюзов. Другие категории подают заявление на назначение выплаты самостоятельно. Для этого мы предусмотрели несколько способов, – сообщил Биржан Нурымбетов.

Граждане, подпадающие под назначение выплаты, не являющиеся наемными работниками, могут подать заявления через:

— веб-портал «Электронного правительства» – egov.kz;

— портал 42500.enbek.kz;

— telegram-bot «Электронного правительства»;

— приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu;

— мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

Также мы предусматриваем назначение выплаты и в проактивном формате. Граждан, получивших выплату в прошлый раз, деятельность которых с большой вероятностью также попала под ограничения, мы через sms-сообщение попросим подтвердить факт потери дохода. В случае положительного ответа и согласия на проактивное назначение, выплаты будут назначены без заявления. И им уже не нужно подавать заявления на порталах, они могут далее отслеживать свой статус, – добавил министр.

Единовременная выплата не положена лицам, у которых отсутствует факт полной потери дохода в связи с введением строгих ограничительных карантинных мер, в том числе:

1) если деятельность работодателя, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, или юридического лица, с которым заключен договор гражданско-правового характера, не ограничена введением строгих ограничительных карантинных мер;

2) лицам, которые находятся в оплачиваемом ежегодном трудовом или в социальном отпуске, а также освобожденным от работы, в связи с введением простоя в соответствии с трудовым законодательством;

3) плательщикам ЕСП, у которых отсутствует факт уплаты единого совокупного платежа в первом полугодии текущего года;

4) физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, за которых отсутствует факт уплаты обязательных пенсионных взносов в первом полугодии текущего года;

5) получателям пенсионных выплат, государственных пособий, адресной социальной помощи, получателям социальных выплат, выплачиваемых из ГФСС, лицам, охваченным мерами содействия занятости, и лицам, не входящим в состав рабочей силы в соответствии с законом «О занятости населения», впервые уплатившим ЕСП в период ограничительных карантинных мер;

6) лицам, находящимся на полном государственном обеспечении в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

7) в случае восстановления потерянного дохода получателя единовременной выплаты.

Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года, – резюмировал Биржан Нурымбетов.

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