USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Правила назначения единовременной выплаты 42 500 тенге

Правила назначения единовременной выплаты 42 500 тенге

Vinkmag ad

Кто может претендовать на единовременную выплату из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) на случай потери дохода в связи с введением строгих ограничительных карантинных мер? Как подать заявки на ее назначение, сколько продлится их прием? Кому выплата будет назначена в проактивном формате? На эти и другие вопросы на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК ответил Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает zakon.kz.

По словам Биржана Нурымбетова, на единовременную выплату 42 500 тенге могут претендовать следующие категории граждан:

1) работники, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы, за исключением работников банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и аффилированных с ними юридических лиц, государственных юридических лиц (кроме работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения), а также юридических лиц, 100% акций и долей участия в уставном капитале которых принадлежат государству;
2) индивидуальные предприниматели;
3) лица, занимающиеся частной практикой;
4) физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг) (далее – физические лица, получающие доходы по договорам ГПХ);
5) физические лица, являющиеся плательщиками единого совокупного платежа (далее – плательщик ЕСП).

Списки работников, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, и имеющих право на выплату, представляются работодателями через порталы egov.kz и 42500.enbek.kz. Факт ограничения их деятельности будет подтверждаться районными и городскими штабами, в состав которых входят представители НПП и профсоюзов. Другие категории подают заявление на назначение выплаты самостоятельно. Для этого мы предусмотрели несколько способов, – сообщил Биржан Нурымбетов.

Граждане, подпадающие под назначение выплаты, не являющиеся наемными работниками, могут подать заявления через:

— веб-портал «Электронного правительства» – egov.kz;
— портал 42500.enbek.kz;
— telegram-bot «Электронного правительства»;
— приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu;
— мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

Также мы предусматриваем назначение выплаты и в проактивном формате. Граждан, получивших выплату в прошлый раз, деятельность которых с большой вероятностью также попала под ограничения, мы через sms-сообщение попросим подтвердить факт потери дохода. В случае положительного ответа и согласия на проактивное назначение, выплаты будут назначены без заявления. И им уже не нужно подавать заявления на порталах, они могут далее отслеживать свой статус, – добавил министр.

Единовременная выплата не положена лицам, у которых отсутствует факт полной потери дохода в связи с введением строгих ограничительных карантинных мер, в том числе:

1) если деятельность работодателя, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, или юридического лица, с которым заключен договор гражданско-правового характера, не ограничена введением строгих ограничительных карантинных мер;
2) лицам, которые находятся в оплачиваемом ежегодном трудовом или в социальном отпуске, а также освобожденным от работы, в связи с введением простоя в соответствии с трудовым законодательством;
3) плательщикам ЕСП, у которых отсутствует факт уплаты единого совокупного платежа в первом полугодии текущего года;
4) физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, за которых отсутствует факт уплаты обязательных пенсионных взносов в первом полугодии текущего года;
5) получателям пенсионных выплат, государственных пособий, адресной социальной помощи, получателям социальных выплат, выплачиваемых из ГФСС, лицам, охваченным мерами содействия занятости, и лицам, не входящим в состав рабочей силы в соответствии с законом «О занятости населения», впервые уплатившим ЕСП в период ограничительных карантинных мер;
6) лицам, находящимся на полном государственном обеспечении в учреждениях уголовно-исполнительной системы;
7) в случае восстановления потерянного дохода получателя единовременной выплаты.

Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года, – резюмировал Биржан Нурымбетов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

- зарегистрированно

- выздоровевших

- летальных случаев

- в Костанайской области

Tags:

Предыдущая новость

Завтра начинаем прием заявлений на выплату 42 500 — Нурымбетов
Следующая новость

Онлайн-15 — Очередь на жильё