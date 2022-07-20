Типовые правила отлова, временного содержания и умерщвления бродячих животных вводятся в действие 20 июля. В областном центре совместно с зоозащитниками и ветеринарами прошел общественный совет, по обсуждению каждого пункта типовых правил.

Закон об ответственном обращении с животными в Казахстане вступил в действие со 2 марта этого года. Им предусмотрен отлов и содержание бродячих собак и кошек во временных приютах — государственных или частных. В них, по закону, должны производить вакцинацию и стерилизацию животных. После проведения этих процедур, опять же согласно закону, животных нужно выпускать в естественную среду обитания. Пока в области есть только три частных приюта, с которыми управление ветеринарии будет заключать договоры для временного содержания бродячих собак.

«Строительством приютов, пунктов временного содержания домашних животных, а также их содержанием занимаются акиматы районные, городские. В частности отделы жилищно-коммунальных хозяйств пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В целом, доля строительства и содержания одного приюта с одновременным содержанием 50 собак и кошек в течении 15 суток потребность в год составляет 1200 голов в год. Необходимо 121 миллион 137 тысяч тенге»,- отмечает и.о руководителя управления ветеринарии Бауыржан Бекет.

Бауыржан Бекет отмечает, что приюты должны быть в каждом районном центре и в каждом городе, всего их должно быть 20. Согласно подсчетам управления ветеринарии для этого потребуется 1 миллиард 620 миллионов тенге. Общественные слушания проходили в формате вопрос ответ. Так зоозащитники особенно акцентировали внимание на пункте об умерщвлении животных, сбившихся в стаю. По их словам, часто в стаю присоединяются и домашние животные, которые не представляют опасности.

«Когда действительно угрожают да, ну вот собаки жизни и здоровью человека или животным, тогда умерщвляются, а когда стаи трех особей, это не означает, что их надо умерщвлять. Когда на улице или в центре города три собаки идут, и никакой угрозы не предоставляют, они не подлежат»,- говорит Бауыржан Бекет.

Будут проводиться регулярные рейды с местной полицейской службой по выявлению безнадзорных и бродячих животных и мест их скопления на территории Костанайской области. Ну, а если поступит жалоба на собак, которые представляют опасность здоровью и жизни людей, то процедура умерщвления должна проходить в присутствии двух свидетелей, или с обязательной видеофиксацией. Заниматься этим будет ветеринарная станция, которая есть в каждом районе и городе.

«Не было закона и нет проблем. Вот закон сейчас создали, и пойдут сейчас проблемы они будут, вы должны быть к этому готовы, уважаемые друзья. И мы с вами должны быть готовы, от того, что в марте закон вступил в законную силу не значит, что раз приюты появились и все пошло. Еще долго, мы и базу долго будем создавать и приюты будем долго создавать»,- говорит председатель общественного совета Костанайской области.

Серик Бектурганов отмечает, что самое главное, чтобы службы отлова бездомных животных работали открыто.

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