Правила пересечения государственной границы Казахстана изменятся с 10 ноября

Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление, которое, в частности, вводит ограничительные меры в пунктах пропуска через государственную границу. Текст постановления опубликован на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, сообщает Tengrinews.kz.

Согласно постановлению, все лица (за исключением ряда категорий граждан), прибывшие в Казахстан через пункты пропуска через государственную границу на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах, должны пройти термометрию, анкетирование и обязаны представить справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток на момент пересечения границы.

На детей в возрасте до пяти лет справка не предоставляется при наличии справки о прохождении теста на COVID-19 у сопровождающих их лиц.

Прибывшим лицам с температурой тела в пределах нормы, предъявившим справку, проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки и инструкции, они продолжают следовать по месту назначения.

Прибывшие лица с повышенной температурой тела, независимо от наличия справки, подлежат изоляции в инфекционном стационаре.

При отсутствии справки прибывшие граждане подлежат изоляции в карантинный стационар до трех суток для лабораторного обследования на COVID-19.

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 прибывшим лицам с отрицательным результатом проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки.

Прибывшие лица с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19 госпитализируются в инфекционный стационар.

Наличие справки не требуется у членов правительственных делегаций Казахстана, членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Казахстан по приглашению МИД Казахстана, сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Казахстане, и членов их семей, членов локомотивных бригад, лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте.

Постановление вступает в силу с 00 часов 10 ноября 2020 года.

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