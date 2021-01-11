Правила перевозки пассажиров и багажа авиалайнерами изменили в РК

Приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 30 декабря 2020 года внесены изменения и дополнения в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, передает zаkon.kz.

В частности, говорится, что пассажир или лицо, при осуществлении бронирования перевозки от имени пассажира, информирует авиакомпанию не позднее, чем за 5 календарных дней до начала рейса в следующих случаях:

— ограниченной подвижности пассажира;

— перевозки несовершеннолетнего пассажира;

— снижения функции (отсутствия) зрения, слуха препятствующего самостоятельному передвижению пассажира;

— в случае со снижением слуха или зрения сопровождения собаки-поводыря;

— наличия инфекционной болезни;

— беременности сроком более 22 недель;

— в случае наличия детского аутизма, синдрома Аспергера, атипичного аутизма;

— перевозки животных (птиц);

— наличия багажа сверхустановленной нормы провоза или крупногабаритного, тяжеловесного багажа;

— наличия багажа, который необходимо перевозить только в салоне воздушного судна;

— перевозки оружия, боеприпасов.

Авиакомпания после получения указанной информации информирует пассажира в течение 24 часов об отказе в перевозке, если обеспечить выполнение перевозки не представляется возможным, исходя из технических возможностей воздушного судна.

Беременные женщины, срок беременности которых превышает 34 недель при одноплодной беременности, а при многоплодной беременности — не более 32 недель, предоставляют заключение врачебно-консультационной комиссии о состоянии своего здоровья, которое допускается с оформления медицинской организацией не ранее, чем за 30 календарных дней до начала перевозки.

Перевозчик обеспечивает обслуживание инвалидов, маломобильных групп населения и пассажиров с детским аутизмом, синдромом Аспергера, атипичным аутизмом бортпроводниками, владеющими практическими навыками по коммуникации и безопасной помощи на борту воздушного судна, включая: размещение, информационное обслуживание, помощь по выполнению правил авиационной безопасности, обслуживание питанием, оказание первой медицинской помощи в полете.

При перевозке инвалидов, маломобильных групп населения и пассажиров с детским аутизмом, синдромом Аспергера, атипичным аутизмом после проведения соответствующих процедур по регистрации представитель авиакомпании (аэропорта) сопровождает их к (от) воздушному судну.

Посадка инвалидов, маломобильных групп населения и пассажиров с детским аутизмом, синдромом Аспергера, атипичным аутизмом и сопровождающих лиц на борт воздушного судна производятся в первую очередь до объявления посадки основной части пассажиров и высадка из воздушного судна в последнюю очередь.

При объявлении посадки пассажиров на борт воздушного судна, уполномоченными агентами предварительно приглашаются несопровождаемые несовершеннолетние пассажиры и пассажиры с детьми.

Для подтверждения диагноза о детском аутизме, синдроме Аспергера, атипичном аутизме, предоставляется заключение врачебно-консультационной комиссии;

При этом указывается, что вес, габариты, нормы бесплатного провоза ручной клади и багажа устанавливаются перевозчиком.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (8 января).

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