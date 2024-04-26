Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года

Министерство труда и социальной защиты подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения и дополнения в правила по выплате обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, сообщает Zakon.kz.

Внесение поправок в Правила по ОПВ, ОППВ, ОПВР связано с переходом с 1 июля 2024 года на международный стандарт финансовых сообщений ISO 20022, предусматривающий передачу платежных сообщений в международном формате МХ, который не предусматривает проведение списочных (реестровых) платежей.

Вместе с тем предлагается сохранить порядок представления агентами платежного поручения и списков физических лиц, в чью пользу перечисляются обязательные пенсионные взносы.

Данное требование соответствует положениям ст. 38 Социального кодекса, согласно которой ИПС для учета ОПВ, ОППВ открывается на основании списков физических лиц, представляемых агентами.

Кроме того, предусмотрен порядок действий и сроки для перечисления ОППВ в ЕНПФ в случае обнаружения ошибок при перечислении ОППВ, а также уплаты пени и взыскания задолженности при несвоевременном перечислении ОППВ в ЕНПФ.

«Действия физических лиц, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, агентов, Государственной корпорации, банка и ЕНПФ в случае обнаружения ошибок при перечислении обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также уплата пени и взыскание задолженности при несвоевременном перечислении обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ производятся в порядке и сроки, предусмотренные параграфом 1 настоящей главы для перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ», – говорится в новом пункте.

В Правилах по ОПВР предусмотрено исключение такого понятия, как «агент по уплате ОПВР за физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера», так как в соответствии с Социальным кодексом уплата обязательных пенсионных взносов работодателя с доходов, полученных по договорам ГПХ, не предусмотрена.

Также уточнен перечень видов выплат и доходов, которые не являются объектом для исчисления и уплаты ОПВР.

Планируется, что постановление будет введено в действие с 1 июля 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 мая 2024 года.

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