Жители Казахстана не обязаны оставлять личные сумки и пакеты в ячейках хранения супермаркетов, а также показывать их содержимое охране при выходе из магазина — даже по просьбе сотрудников. Об этом напомнили в Министерстве торговли и интеграции РК.
В ведомстве отметили, что согласно статье 34 закона «О защите прав потребителей», граждане имеют право на свободный и безопасный доступ к товарам и услугам. Это означает, что покупатели могут проходить в торговый зал с собственными вещами — сумками, рюкзаками или пакетами.
Отдельной нормы, обязывающей сдавать личные вещи в камеру хранения, законодательство не содержит. Если охранник предлагает это сделать, такое действие допустимо только при добровольном согласии покупателя. В этом случае речь идёт о «договоре хранения», который, как указано в статье 380 Гражданского кодекса, заключается исключительно по взаимному согласию сторон.
Кроме того, просьбы охраны показать содержимое сумки на выходе из магазина также не являются обязательным требованием. Это лишь рекомендация, и покупатель имеет полное право отказаться.
