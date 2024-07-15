Правила поведения в дождливую погоду напомнили водителям

Нацкомпания «КазАвтоЖол» выпустила рекомендации для водителей.

«КазАвтоЖол» настоятельно напоминает автовладельцам о необходимости соблюдать повышенные меры безопасности на дорогах. В их числе:

В связи с ухудшением погодных условий и объявленным штурмовым предупреждением, напоминаем вам о необходимости соблюдать повышенные меры безопасности на дорогах:

1. Снижайте скорость: Летние штормы могут сопровождаться сильным дождем и ветром, что ухудшает видимость и сцепление с дорогой. Уменьшите скорость и соблюдайте безопасную дистанцию.

2. Избегайте резких маневров: На мокрой дороге резкие повороты и торможения могут привести к аквапланированию и заносу автомобиля. Управляйте машиной плавно.

3. Включайте фары: В условиях плохой видимости обязательно включайте ближний свет фар и противотуманные фары, чтобы сделать свой автомобиль более заметным для других участников движения. 4. Проверяйте стеклоочистители: Убедитесь, что ваши стеклоочистители работают исправно, а стеклоомывающая жидкость заполнена. Это поможет вам поддерживать хорошую видимость в дождь.

5. Будьте готовы к обломкам на дороге: Сильный ветер может повалить деревья и разбросать обломки по дороге. Будьте внимательны и избегайте препятствий.

6. Избегайте затопленных участков: Никогда не пытайтесь проехать через глубокую воду, даже если она кажется незначительной. Вода может скрывать ямы и повредить ваш автомобиль.

7. Следите за прогнозом погоды: Регулярно проверяйте прогноз погоды и сообщения о дорожной обстановке. Будьте в курсе актуальных предупреждений и рекомендаций.

8. Останавливайтесь в безопасном месте: Если шторм усиливается, лучше остановиться в безопасном месте, вдали от деревьев и линий электропередач, и переждать непогоду.

Помните, ваша безопасность и безопасность других участников дорожного движения зависят от вашей внимательности и осторожности.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.