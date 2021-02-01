Правила предоставления земельных участков под ИЖС изменили в РК

Приказом министра сельского хозяйства РК от 19 января 2021 года внесены изменения в Правила предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, передает zakon.kz.

В частности, земельные участки под ИЖС предоставляются в пределах границ населенных пунктов на площадках, предназначенных для отвода под индивидуальное жилищное строительство.

Как отмечается, земельные участки предоставляется в соответствии с их генеральными планами, проектами планировки и застройки и проектами земельно-хозяйственного устройства территории, а в населенных пунктах с численностью до пяти тысяч человек — при отсутствии утвержденных в установленном порядке генеральных планов в соответствии с упрощенной схемой генерального плана развития и застройки этого населенного пункта или утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией.

При этом не допускается предоставление земельных участков для ИЖС без наличия проектов детальной планировки или генеральных планов населенных пунктов с расчетной численностью населения свыше двадцати тысяч человек и генеральных планов, совмещенных с проектом детальной планировки, с численностью населения до двадцати тысяч человек (или их заменяющей схемы развития и застройки населенных пунктов с численностью до пяти тысяч человек).

Земельные участки, за исключением включенных в перечень земельных участков, предлагаемых для продажи на торгах (конкурсах, аукционах), предоставляются гражданам РК бесплатно в частную собственность в размере 0,10 гектара, — говорится в документе.

Повторное бесплатное предоставление земельных участков для указанной цели не допускается, за исключением принудительного изъятия участка у собственника, по решению суда.

При наличии свободных земель на территории сельских населенных пунктов земельные участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются единым массивом в пределах норм земельных участков, предусмотренных для ИЖС.

Для того, чтобы получить земельный участок для ИЖС необходимо подать заявление в местный исполнительный орган, который в течение одного рабочего дня направляет поступившее заявление в структурное подразделение, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, по месту нахождения земельного участка.

Структурное подразделение в течение семи рабочих дней в соответствии с утвержденными градостроительными документами подготавливает акт выбора земельного участка с его ситуационной схемой, архитектурно-планировочное задание, опросный лист для получения технических условий, топографию и направляет их на согласование одновременно всем заинтересованным государственным органам, соответствующим службам, субъектам естественных монополий, государственной корпорации «Правительство для граждан», ведущей государственный земельный кадастр, посредством информационных систем государственных органов либо на бумажных носителях при отсутствии у согласующих органов этих систем.

В акте выбора земельного участка указываются существующие инженерные коммуникации, а в случае необходимости предусматривается перенос инженерных коммуникаций за границы предоставляемого земельного участка.

Затем заинтересованные государственные органы, соответствующие службы, субъекты естественных монополий, госкорпорация в течение 12 рабочих дней представляют соответствующее заключение о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Субъекты естественных монополий со дня получения опросного листа для получения технических условий, ситуационнной схемы и топографии в течение пяти рабочих дней подготавливают и представляют технические условия на подключение к инженерным сетям.

К заключению госкорпорации, ведущей государственный земельный кадастр, прилагаются сведения по запрашиваемому участку и смета на земельно-кадастровые работы.

В случае занятости испрашиваемого земельного участка госкорпорация, ведущая государственный земельный кадастр, в течение трех рабочих дней направляет в структурное подразделение местного исполнительного органа, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, соответствующую информацию, которая будет служить основанием для отказа в предоставлении права на земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

Отказ в предоставлении права на земельный участок направляется заявителю в течение трех рабочих дней.

В случае поступления положительных заключений в течение пяти рабочих дней подготавливается и направляется окончательный акт выбора земельного участка с приложением архитектурного-планировочного задания, технических условий на подключение к инженерным сетям и топографии.

Заявитель после получения уведомления в течение трех рабочих дней подписывает договор временного землепользования.

После получения документов, подтверждающих право на земельный участок, он подает заявление на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Для приобретения в частную собственность земельного участка, который ранее был предоставлен для индивидуального жилищного строительства и на праве временного возмездного землепользования (аренды), граждане РК подают заявление о предоставлении земельного участка для ИЖС на праве частной собственности по месту нахождения испрашиваемого земельного участка в местный исполнительный орган области.

К заявлению прилагается копия акта приемки в эксплуатацию построенного индивидуального жилого дома на земельном участке.

Решение местного исполнительного органа о предоставлении права частной собственности на земельный участок для обслуживания жилого дома принимается в срок до пяти рабочих дней со дня подачи землепользователем заявления и акта приемки в эксплуатацию построенного индивидуального жилого дома, который является основанием для изготовления и выдачи идентификационного документа.

Приказ вводится в действие по истечении 21 одного календарного дня после дня его первого официального опубликования (29 января).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.