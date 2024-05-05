Правила приема в школу изменили в Казахстане

Министр просвещения приказом от 29 апреля 2024 года внес изменения в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Исключено проведение экзаменов при приеме детей в первый класс гимназий и лицеев.

Расширен перечень социально уязвимых категорий населения, из числа которых отбирают 15% обучающихся от общего количества принимаемых на обучение в специализированные организации образования.

Теперь в него входят:

дети из семей из сельской местности, получающих государственную адресную социальную помощь;

дети, где один из родителей имеет инвалидность первой группы;

семьям, имеющим или воспитывающим ребенка c инвалидностью;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях;

дети из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

дети из многодетных семей, матери которых награждены подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;

семьи, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство. Основаниями для отказа в приеме документов являются подача заявления об участии в Конкурсе позже установленных сроков или неполный пакет документов.

Тестирование для поступающих:

в 5 класс включает 40 вопросов по предметам:

математика и логика — 30 вопросов;

грамотность чтения — 10 вопросов.

в 6 класс включает 60 вопросов по предметам:

грамотность чтения — 10 вопросов. в 6 класс включает 60 вопросов по предметам: математика и логика — 35 вопросов;

грамотность чтения — 15 вопросов;

история Казахстана — 10 вопросов.

в 7 класс включает 75 вопросов по предметам:

математика и логика — 55 вопросов;

грамотность чтения — 10 вопросов;

история Казахстана — 10 вопросов.

в 8 класс включает 85 вопросов по предметам (для школ с углубленным изучением казахского языка и литературы):

математика и логика — 30 вопросов;

грамотность чтения — 15 вопросов;

казахский язык и литература — 40 вопросов.

в 10 класс включает 95 вопросов по предметам:

математика и логика — 60 вопросов;

грамотность чтения — 10 вопросов;

история Казахстана — 25 вопросов. Время, отведенное на тестирование, составляет в 5 классе 60 минут, в 6 классе – 90 минут, в 7 классе – 120 минут, в 8 классе – 150 минут, в 10 классе – 180 минут (в указанное время не входит время на раздачу тестовых материалов, заполнение секторов Листа ответов, а также время на разъяснительную работу).

При высвобождении мест в 8, 10 классах специализированная организация образования проводит конкурсный отбор самостоятельно, но не более утвержденного количества учащихся в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к объектам образования, утвержденными приказом министра здравоохранения РК от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76.

Специализированные организации образования, обеспечивающие образование, направленное на углубленное освоение одаренными детьми основ военного дела, спорта, искусства, языка и литературы, согласно Уставу школ проводят второй тур претендентов с учетом функциональных профессиональных, психологических, творческих и физиологических данных.

Приказ введен в действие c 29 апреля 2024 года.

Фото: primeminister.kz

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