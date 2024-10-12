На проблемы с электронной очередью на казахстанско-китайской границе пожаловались перевозчики. Очередь на пунктах пропуска «Достык-Авто» и «Нур Жолы» занята на 2-3 недели вперед, что вызывает недовольство у компаний, передает Tengri Auto.

Многие слоты бронируются российскими компаниями, которые затем отказываются от очереди, создавая простои, говорят перевозчики. В результате добросовестные перевозчики вынуждены ждать неделями.

В Комитете госдоходов Министерства финансов сообщили, что система электронной очереди на границе была введена для повышения прозрачности процедур и сокращения времени ожидания. Однако некоторые лица используют лазейки для незаконного заработка, что приводит к теневому обороту и завышению цен на услуги.

В связи с этим Минфин усилил меры безопасности и ввел строгие санкции за нарушения. В частности, теперь освобожденные очереди не появляются в реестре «свободных» и «сгорают», если автомобиль не прибывает на пункт пропуска.

«Мы допускали, что это приведет к временному простою пунктов пропуска. Даже несмотря на то, что желающих занять очередь будет много. Этот период необходимо пережить. Эффекта от нововведения не стоит ждать прямо сейчас. Сегодня еще «сгорают» очереди, занятые больше месяца назад не совсем добросовестными пользователями. Два десятка таких пользователей были заблокированы сервисом. Необходимо время, чтобы участники рынка поняли, что перепродавать очередь, в принципе, нет и не будет возможности, даже используя ботов», — пояснили в Комитете госдоходов Минфина.

Комитет госдоходов рассматривает возможность введения штрафов за неиспользованную бронь. Если перевозчик трижды в месяц забронировал и не прибыл, с него могут списать 100 МРП в доход бюджета.

Предложения по улучшению системы активно обсуждаются с участниками рынка.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.