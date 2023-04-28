Правила проезда по платным дорогам изменятся в Казахстане с 8 мая

Казахстане утвердили новые правила взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения. Соответствующий приказ подписан министров индустрии и инфраструктурного развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

Согласно документу, организация платного движения на платных участках осуществляется с помощью устройства программно-аппаратного комплекса взимания платы за проезд. При этом уточняется, что проезд по платному участку осуществляется на основании договора между пользователем и организатором. Договор на пользование платным участком является публичным. Моментом заключения публичного договора является момент въезда на платный участок.

Плата за проезд пользователем производится в тенге по предварительной оплате с помощью платёжных систем; постоплатой; оплатой на пункте взимания платы, при его наличии. Оплата может производиться на пункте взимания платы, при его наличии и/или списывается на арках контроля при наличии денежных средств на лицевом счёте или счёте госномера авто.

При въезде автотранспортного средства на платный участок в обход пункта взимания платы, фиксация автотранспортного средства производится на арках контроля.

От платы за пользование платными участками, освобождаются следующие категории автотранспортных средств:

специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей: организации скорой медицинской помощи; аварийно-спасательных служб; правоохранительных органов; органов транспортного контроля; специальных государственных органов; Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований;

Национальный оператор, непосредственно осуществляющий содержание и техническое обслуживание платных автомобильных дорог (участков) общего пользования международного и республиканского значения;

концессионеры, непосредственно осуществляющие содержание и техническое обслуживание на соответствующей платной автомобильной дороге (участке), определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородных сообщениях и сообщениях, соединяющих населённые пункты, прилегающие к платной автомобильной дороге (участку): посёлки, сёла с районными или областными центрами, столицей или городами республиканского значения;

автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;

грузовые автотранспортные средства, колёсные самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные машины в пределах отрезков между ближайшими транспортными развязками для пересечения водных преград и железных дорог;

легковые автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;

легковые автомобили ветеранов Великой Отечественной войны.

Абонемент для местного автотранспортного средства предоставляется организатором в соответствии с их грузоподъёмностью и типа автотранспортного средства.

При неуплате за проезд по платным дорогам в течении семи календарных дней, на восьмой день организатор направит материалы в органы транспортного контроля для рассмотрения. Так, штраф для физических лиц составит 5 МРП, для юридических лице 10 МРП.

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