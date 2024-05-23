Правила прохождения воинской службы изменятся в Казахстане

Министерство обороны подготовило проект нормативного правового акта «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 25 мая 2006 года № 124 «Об утверждении Правил прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан», передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны.

«Правила дополняются пунктом 61-1. Норма направлена на исключение практики временного возложения обязанностей на вакантные воинские должности, назначение на которые согласуется с Администрацией Президента. В случае служебной необходимости временное исполнение обязанностей по вакантным должностям будет возлагаться на одного из их заместителей, при их отсутствии – на других должностных лиц этих органов военного управления», — говорится в документе.

Как отметили в Минобороны, принятие дополнения позволит обеспечить соблюдение принципа меритократии и планомерного карьерного роста военнослужащих.

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