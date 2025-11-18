С 24 ноября 2025 года оформление регистрации по месту жительства переводится полностью в онлайн-формат. Подать заявку можно на портале eGov.kz или в мобильном приложении eGov Mobile. Процедура автоматизирована и занимает меньше времени; воспользоваться сервисом также можно в зонах самообслуживания ЦОН.

Как подать заявку

необходима ЭЦП и номер телефона, привязанный к вашей записи в Базе мобильных граждан (БМГ) ;

; все шаги выполняются онлайн, без посещения органов регистрации.

Кто может оформить регистрацию

граждане РК (в том числе собственники жилья);

родители или законные представители детей 14–16 лет ;

; опекуны/законные представители лиц 18+, признанных судом недееспособными либо ограниченно дееспособными.

Дети до 14 лет не регистрируются самостоятельно: их местом жительства считается адрес родителей или законных представителей (ст. 16 ГК РК).

Гособъекты арендного жилья

Арендатор государственного жилья вправе зарегистрировать по адресу только тех лиц, которые внесены в договор найма. Если заявителя нет в списке, система автоматически отклонит заявку. По вопросам регистрации в таком жилье следует обращаться в местный исполнительный орган (ЖКХ) по месту нахождения объекта.

Подтверждение собственника

Если заявитель регистрируется по адресу, который ему не принадлежит, собственнику приходит SMS-код с номера 1414. Необходимо подтвердить согласие в течение 1 часа с момента получения уведомления.

Онлайн-формат призван упростить и ускорить процедуру регистрации, сократив личные визиты и бумажный документооборот.

