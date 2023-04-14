Правила пропуска авто через госграницу обновят в Казахстане

На публичное обсуждение вынесены дополнения к правилам пропуска через государственную границу Казахстана автомобилей, товаров и грузов, передает Tengrinews.kz.

Приказ об утверждении обновленных правил опубликован на сайте открытых НПА Комитетом государственных доходов Министерства финансов 13 апреля.

В обновлениях речь идет о системе электронной очереди.

В пункт, касающийся регистрации въезда транспорта в пункт пропуска в системе электронных очередей в приоритетном порядке (вне очереди), добавлена категория лиц (юридических, физических), которые произвели оплату за ускоренное прохождение через госграницу в соответствии утвержденными приказом министра финансов размерами плат за пропуск через границу.

Ранее туда входили только скоропортящиеся и опасные грузы на основании межправительственных соглашений, товары, следующие на экспорт в целях развития экспортного потенциала Казахстана при наличии декларации на товары по форме, назначенный оператор почты, крупногабаритные (негабаритные) и тяжеловесные грузы при наличии специального разрешения уполномоченных экономических операторов, включенных в реестр уполномоченных экономических операторов, лица, в отношении которых Администрацией Президента или Министерством финансов предоставлено право приоритетного (внеочередного) проезда.

Документ находится на обсуждении до 27 апреля.

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