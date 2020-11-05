Правила проведения медосмотра для водителей утвердили в РК

Приказом и.о.министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года утверждены Правила проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами, а также повторного медицинского осмотра водителей, передает zakon.kz.

Для проведения медицинского осмотра претендентов в медицинских организациях создается медицинская комиссия.

Состав комиссии утверждается руководителем медицинской организации. В состав комиссии включаются врачи: терапевт, окулист, оториноларинголог, психиатр с медицинским психологом (либо специалистом психологом), нарколог.

При отсутствии в штате медицинской комиссии необходимых специалистов, в состав комиссии включаются специалисты соответствующего профиля по согласованию с руководителями медицинских организаций.

Председателем комиссии назначается заместитель руководителя медицинской организации по лечебной работе.

Медицинский осмотр претендентов включает осмотр терапевта, а также специалистов указанных выше.

Необходимо также флюорографическое исследование при отсутствии за последние 6 месяцев, исследование биологических сред на предмет употребления психоактивных веществ.

Данные медицинского осмотра заносятся в медицинскую карту амбулаторного пациента.

Вопрос о допуске к управлению лиц, состоящих (или не состоящих) на учете нарколога и лиц с наличием в организме продуктов обмена психоактивных веществ по результатам исследования, решают врачебно-консультативные комиссии специализированных наркологических медицинских организаций здравоохранения с обязательным указанием срока повторного медицинского осмотра, не менее чем через один год.

Заключение о годности к управлению претендентов, каждый специалист представляет индивидуально по своему профилю.

Лицам, признанным годными к управлению транспортным средством, выдается справка.

Лицам, признанным годными к управлению в очках, в справке после слова «Заключение» делается пометка: «Очки обязательны».

Повторный медицинский осмотр проводится для следующего контингента лиц:

— водители механических транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров, опасных грузов;

— водители механических транспортных средств, достигшие 65-летнего возраста;

— водители-инвалиды;

— лица, лишенные прав за управление в состоянии опьянения либо за передачу управления механическим транспортным средством лицу, находящемуся в таком состоянии, либо за уклонение от прохождения медицинского освидетельствования для определения нахождения водителя в состоянии опьянения.

При этом повторный медицинский осмотр проводится в следующие сроки:

— водителей механических транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров, опасных грузов, — через каждые три года, а достигших 50-летнего возраста, — ежегодно;

— водителей механических транспортных средств, достигших 65-летнего возраста, и водителей-инвалидов — через каждые два года.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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