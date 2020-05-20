В двух метрах друг от друга. Правила проведения выпускных в РК

Выпускники школ получат свои аттестаты 3 и 4 июня. Но традиционное вручение пройдет в непривычном формате. Об этом сообщили представители министерства образования и науки Республики Казахстан на проведенном ими онлайн-совещании, передает alau.kz

Пышное проведение выпускного запрещено, праздничные столы внутри школ отменяются, как не позволяется и проведение праздника в ресторанах и кафе.

Документ о среднем образовании ученикам вручат на территории школы. Но пройдет это не внутри здания, а на свежем воздухе. При этом вручение для каждого класса будет организовано отдельно и продлится всего 40 минут.

Пересекаться выпускникам разных классов запрещается, а в перерыве между их вручениями будет проведена дезинфекция территории. На получение аттестата ученики могут привести своих родителей, но для почетных гостей, аниматоров и артистов вход запрещен.

Выпускники должны быть в школьной форме и масках, масочный режим касается и их близких. Обязательным будет и соблюдение социальной дистанции до 2 метров.

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