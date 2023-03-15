Правила развода при наличии детей изменят в Казахстане

В Казахстане изменили правила бракоразводного процесса при наличии детей, передает Tengrinews.kz.

Депутаты Сената в первом чтении приняли изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы.

Одна из новелл законопроекта связана с расширением круга дел, рассматриваемых ювенальными судами. В частности, гражданские дела о расторжении брака и разделе имущества при наличии несовершеннолетних детей планируют передать в компетенцию специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних и семьи.

Также будут расширены полномочия суда апелляционной инстанции по рассмотрению дела по существу без возврата в суд первой инстанции.

«Это позволит обеспечить единообразие судебной практики и ускорить восстановление нарушенных прав граждан, предпринимателей и других лиц», — отметила сенатор Айнур Аргынбекова.

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