Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане

Министерство внутренних дел приказом от 10 апреля 2024 года внесло изменения в Правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру, подготовки водителей транспортных средств, приема экзаменов и выдачи прав, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправками предусмотрено, что транспортные средства регистрируются за физическими лицами по их зарегистрированному юридическому адресу в Республике Казахстан (место жительства).

Прием и выдача готовых документов на регистрацию транспортного средства осуществляется по месту обращения владельца транспортного средства согласно порядку оказания государственной услуги.

Внесенными поправками дополнена процедура регистрации транспортного средства за несовершеннолетними.

Так, регистрация и снятие с учета транспортного средства, когда его собственником является несовершеннолетний в возрасте до 14 лет, совершаются от его имени его законным представителем, а в случае, когда собственником является несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет – этим лицом с согласия его законного представителя, оформленного в письменном виде и удостоверенного нотариусом, или в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП законного представителя.

Регистрация автомобиля, собственником которого является несовершеннолетний, осуществляется за одним из его законных представителей.

Если законных представителей несколько, то регистрация транспортного средства за одним из них осуществляется с согласия других законных представителей, оформленного в письменном виде и удостоверенного нотариусом, или в форме электронного документа, удостоверенного их ЭЦП.

При этом в особых отметках СРТС указываются фамилия, имя, отчество, ИИН несовершеннолетнего, являющегося собственником транспортного средства, и запись: «Собственник».

Также теперь в процессе регистрации автомобиля будет использоваться процедура биометрической идентификации.

Так, говорится, что при совершении регистрационных действий личность владельцев транспортных средств либо их представителей идентифицируется на основании документа, удостоверяющего личность, с использованием сверки биометрических данных физического лица с информацией, содержащейся в государственных информационных системах, в том числе при совершении регистрационных действий посредством веб-портала электронного правительства (ПЭП) или объектов информатизации.

Кроме того, уточняется процедура подтверждения полномочий представителя для осуществления постановки на учет транспортного средства.

В частности, граждане – владельцы транспортных средств совершают регистрационные действия лично или через своих представителей.

Владельцы транспортных средств, являющиеся юридическими лицами, совершают регистрационные действия через своих руководителей или иной уполномоченный на то орган или представителя.

Полномочия представителя гражданина подтверждаются доверенностью, удостоверенной нотариусом или ЭЦП доверителя.

Полномочия представителя юридического лица подтверждаются доверенностью, удостоверенной подписью руководителя или иного уполномоченного на то органа и печатью юридического лица (за исключением субъектов частного предпринимательства). При отсутствии печати предоставляется доверенность, удостоверенная нотариусом или ЭЦП доверителя.

Какие документы потребуются для регистрации транспортного средства:

документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности) или в электронной форме из сервиса цифровых документов;

документы, подтверждающие уплату регистрационного сбора и государственных пошлин за выдачу СРТС, ГРНЗ, предусмотренных статьями 553 и 615 Налогового кодекса;

От уплаты сбора за первичную регистрацию освобождаются дипломатические и приравненные к ним представительства иностранного государства, консульские учреждения иностранного государства, аккредитованные в РК, а также их сотрудники и члены их семей;

сертификат о внесении утилизационного платежа (при первичной регистрации транспортного средства), выданный в соответствии Правилами реализации расширенных обязательств производителей (импортеров);

паспорт транспортного средства (паспорт шасси транспортного средства) (при первичной регистрации транспортного средства). Представление паспорта транспортного средства не требуется,

если на транспортное средство оформлен электронный паспорт;

прежние СРТС и ГРНЗ (при их наличии);

приказ (распоряжение) юридического лица о выделении и передаче транспортного средства своему структурному подразделению или другому юридическому либо физическому лицу,

заверенный печатью юридического лица (за исключением субъектов частного предпринимательства), если прежним владельцем транспортного средства являлось юридическое лицо;

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство, удостоверенный нотариусом либо ЭЦП прежнего и нового владельцев в случае совершения регистрационных действий посредством ПЭП или объектов информатизации;

документы, подтверждающие прохождение таможенного оформления (таможенная декларация, таможенный приходный ордер) (при первичной регистрации транспортного средства,

ввезенного на таможенную территорию ЕАЭС);

свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности по форме согласно приложению 18 к техническому регламенту

Таможенного союза «О безопасности колесных автотранспортных средств», утвержденному решением комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 877 (ТР ТС 018/2011), если в конструкцию транспортного средства внесены изменения до его регистрации;

акт осмотра транспортного средства (при его первичной регистрации).

Какие документы потребуются для регистрации транспортных средств, временно ввезенных в Казахстан из стран, не входящих в ЕАЭС:

документ, удостоверяющий личность или в электронной форме из сервиса цифровых документов;

документы, подтверждающие уплату регистрационного сбора и государственных пошлин за выдачу СРТС, ГРНЗ, предусмотренных статьями 553 и 615 Налогового кодекса;

документы о временном ввозе транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС, выданные таможенными органами;

обязательство об обратном вывозе транспортного средства;

СРТС, ГРНЗ, выданные компетентным органом другого государства, временно ввезенного на таможенную территорию ЕАЭС транспортного средства.

Регистрация транспортных средств, временно ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, производится с выдачей владельцам СРТС и ГРНЗ РК на срок их ввоза. Оригиналы СРТС и ГРНЗ, выданные компетентным органом другого государства, хранятся по месту регистрации транспортного средства в филиале некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (Государственная корпорация).

При снятии с учета транспортных средств, зарегистрированных в соответствии с настоящим пунктом, выданные СРТС и ГРНЗ РК сдаются по месту регистрации транспортных средств, а оригиналы СРТС и ГРНЗ возвращаются владельцам по месту сдачи их на хранение.

При этом транспортные средства, зарегистрированные в соответствии с настоящим пунктом и не вывезенные в установленные сроки, автоматически снимаются с учета на следующий рабочий день со дня окончания срока регистрации транспортного средства.

Правила дополнены новым пунктом, в соответствии с которым автомобили, состоящие на государственном учете в компетентных органах государств – членов ЕАЭС, временной регистрации не подлежат, за исключением автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года и соответствующих требованиям Правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных в РК до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей (импортеров), а также категорий транспортных средств, утвержденных постановлением правительства от 9 января 2023 года №13, регистрация которых осуществляется сроком на пять лет.

При этом предоставление документа о временном ввозе транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС, выданного таможенными органами, не требуется.

При обнаружении признаков подделки представленных документов, ГРНЗ, а также наличии сведений о нахождении транспортного средства (номерных агрегатов), владельца или представленных документов в розыске уполномоченным сотрудником ОВД, работник Госкорпорации незамедлительно передает соответствующую информацию в дежурную часть ОВД.

Также поправками детализирована процедура осмотра автомобиля для его идентификации.

Осмотр транспортного средства осуществляется при:

первичной регистрации транспортного средства, за исключением случаев первичной регистрации новых транспортных средств, произведенных на территории Республики Казахстан или ввезенных официальными дилерами изготовителей транспортных средств;

замене кузова, шасси, рамы транспортного средства;

переоборудовании транспортного средства;

изменении цвета транспортного средства;

исправлении несоответствия и (или) ошибки в указании марки, модели, идентификационного номера или номера шасси (кузова, рамы), года выпуска, цвета, объема, мощности двигателя, количества посадочных мест транспортного средства.

Осмотр транспортного средства проводится на пункте осмотра Госкорпорации по месту регистрации транспортного средства уполномоченным сотрудником ОВД.

При осмотре транспортного средства осуществляется его идентификация, проверяется соответствие номерных агрегатов, их маркировки данным, указанным в регистрационных документах, устанавливается их подлинность, а также проводится фотофиксация транспортного средства (общий вид) и его идентификационного номера.

Результаты осмотра транспортного средства оформляются в виде электронного акта осмотра согласно приложению 12 к настоящим правилам, который вместе с электронными фотоизображениями транспортного средства, его идентификационного номера вносятся в ЕИС и утверждаются уполномоченным сотрудником ОВД, проводившим осмотр, с использованием ЭЦП и средств биометрической идентификации.

Срок действия акта осмотра транспортного средства составляет 14 календарных дней с даты его оформления.

Регистрация транспортного средства и изменение регистрационных данных запрещаются в случае:

невозможности идентификации транспортного средства вследствие подделки, сокрытия, изменения и (или) уничтожения маркировки номерных агрегатов, нанесенных изготовителем транспортного средства;

замены составляющей части конструкции, имеющей маркировочное идентификационное обозначение транспортного средства, указанного в статье 72 закона «О дорожном движении»;

нахождения транспортного средства в розыске.

При обнаружении указанных фактов они фиксируются в акте осмотра и посредством фотофиксации, затем соответствующая информация уполномоченным сотрудником ОВД, проводившим осмотр, незамедлительно передается в дежурную часть ОВД.

Поправками меняется процедура выбора и переоформления VIP-номеров

Владельцу транспортного средства допускается выбрать свободные ГРНЗ повышенного спроса с определенным цифровым и (или) буквенным обозначениями.

При отсутствии в наличии в филиалах Госкорпорации выбранного ГРНЗ повышенного спроса владелец транспортного средства заказывает его изготовление через Госкорпорацию или посредством ПЭП и объектов информатизации.

Доступ владельцев транспортных средств к перечню имеющихся в наличии ГРНЗ повышенного спроса организуется путем размещения соответствующей информации в помещениях Госкорпорации или ее предоставления по запросу через ПЭП и объекты информатизации.

Регистрация транспортного средства, владелец которого выбрал ГРНЗ повышенного спроса с определенным цифровым и (или) буквенным обозначениями, осуществляется после изготовления соответствующего ГРНЗ.

Присвоение бывших в употреблении ГРНЗ повышенного спроса на транспортные средства иных владельцев не разрешается, за исключением, если владельцами являются:

государственные органы, дипломатические и приравненные к ним представительства иностранного государства, консульские учреждения иностранного государства, аккредитованные в Республике Казахстан, а также их сотрудники и члены их семей;

родители, дети, супруга (супруг), состоящая (состоящий) в зарегистрированном браке, прежнего владельца;

правопреемник (наследник) прежнего владельца в случае передачи ТС по наследству в соответствии ГК РК.

Присвоение бывших в употреблении ГРНЗ повышенного спроса в указанных в настоящем пункте случаях осуществляется при предоставлении заявления прежнего владельца, на транспортное средство которого был присвоен ГРНЗ повышенного спроса, о разрешении присвоения ГРНЗ повышенного спроса на нового владельца, а также документов, подтверждающих соответствующие обстоятельства (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о праве на наследство), и после оплаты государственной пошлины за дубликат ГРНЗ, предусмотренной статьей 615 Налогового кодекса.

Какие документы потребуются для снятия с учета автомобиля.

Для снятия с учета транспортного средства их владельцы (представители владельцев) представляют:

документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности) или в электронной форме из сервиса цифровых документов;

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство и (или) документы, подтверждающие иные права владельца транспортного средства (в случае, если транспортное средство снимается с учета владельцем, не вписанным в СРТС);

СРТС (в случае, если транспортное средство снимается для утилизации), ГРНЗ снимаемого с учета транспортного средства;

приказ (распоряжение) юридического лица о снятии с учета транспортного средства, заверенный печатью этой организации (за исключением субъектов частного предпринимательства), в случае, если владельцем транспортного средства является юридическое лицо.

При отсутствии СРТС, ГРНЗ на снимаемое с учета транспортное средство владельцем транспортного средства в письменной форме указываются обстоятельства их утраты.

Снятие с учета производится только после исполнения запросов об отсутствии каких-либо ограничений на снятие с учета транспортного средства по информационным ресурсам ОВД.

После снятия с регистрационного учета транспортного средства, подлежащего утилизации, его владельцу работник Госкорпорации выдает справку о снятии с учета транспортного средства, подлежащего утилизации (выбраковке).

При отсутствии СРТС транспортные средства снимаются с учета без выдачи дубликата СРТС, при этом владельцу транспортного средства из ЕИС распечатывается карточка транспортного средства с записью о снятии его с учета, которая заверяется подписью и печатью работника Госкорпорации.

Кроме того, поправками детализирован порядок оказания государственной услуги «Государственная регистрация, учет и снятие с учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, а также выдача свидетельств о регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков».

В частности, говорится, что для получения государственной услуги граждане и юридические лица обращаются в территориальные органы полиции через филиалы Госкорпорации, посредством ПЭП или объектов информатизации и представляют документы, указанные в Перечне основных требований к оказанию государственной услуги.

При личном обращении услугополучателя (представителя услугополучателя) в Государственную корпорацию для регистрации транспортного средства работник Госкорпорации в течение 20 минут производит:

идентификацию личности услугополучателя (представителя услугополучателя);

проверку полноты, а также достоверности представленных документов и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

проверку сведений об оплате сборов и государственных пошлин, установленных Налоговым кодексом, внесении утилизационного платежа (при первичной регистрации транспортного средства), наличии неисполненного постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа и (или) предписания о необходимости уплаты штрафа в сфере обеспечения

безопасности дорожного движения через соответствующие информационные системы государственных органов;

формирование электронного заявления, сканирование представленных документов и их заверение ЭЦП;

выдачу услугополучателю расписки о принятии документов.

Сформированное электронное заявление и сканированные копии документов после их заверения ЭЦП в режиме онлайн поступают в информационную систему услугодателя на утверждение, а в случаях первичной регистрации и регистрации транспортного средства на ограниченный срок – в информационную систему услугодателя на пункт осмотра Госкорпорации.

В пункте осмотра Госкорпорации уполномоченным сотрудником ОВД в течение 20 минут осуществляется осмотр и сверка соответствия номерных агрегатов, ГРНЗ (при наличии) транспортного средства, представленного к регистрации, учетным данным, указанным в регистрационных документах, а также проверяется их подлинность.

В случае выявления подделки, сокрытия, изменения и (или) уничтожения маркировки номерных агрегатов, нанесенных изготовителем транспортного средства, соответствующая информация незамедлительно передается в дежурную часть территориального подразделения полиции.

По результатам осмотра транспортного средства уполномоченным сотрудником ОВД в течение 5 минут осуществляется формирование электронного акта осмотра транспортного средства, его утверждение с использованием ЭЦП и средств биометрической идентификации, направление вместе с электронными фотоизображениями транспортного средства и его идентификационного номера в информационную систему услугодателя.

Услугодатель с момента поступления в электронном виде заявления, акта осмотра транспортного средства (при первичной регистрации и регистрации транспортного средства на ограниченный срок) и необходимого пакета документов в течение 15 минут:

проверяет полноту, а также достоверность представленных документов и (или) данных (сведений), содержащихся в них, сверяет их с электронным заявлением на правильность его заполнения;

проверяет данные услугополучателя (представителя услугополучателя) и транспортного средства на предмет нахождения их в базе розыска;

проверяет наличие запретов и ограничений на совершение регистрационных действий;

принимает решение об утверждении регистрации транспортного средства или отказывает в оказании государственной услуги, подтверждая свои действия с использованием ЭЦП и средств биометрической идентификации.

После утверждения регистрации транспортного средства заявление автоматически направляется на принтер для производства СРТС и в течение 5 минут осуществляется его изготовление.

Изготовленное СРТС в течение 5 минут передается поставщиком работнику Госкорпорации в сектор выдачи документов, где работник Госкорпорации в течение 10 минут принимает от услугополучателя (представителя услугополучателя) прежние СРТС, ГРНЗ (в случае, если осуществляется замена ГРНЗ) и выдает ему новые СРТС, ГРНЗ (в случае, если осуществляется замена ГРНЗ).

После выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, государственная услуга считается завершенной.

При обращении услугополучателя посредством ПЭП или объектов информатизации для получения государственной услуги, связанной с первичной регистрацией транспортного средства, услугодатель в течение 20 минут:

проверяет полноту, а также достоверность представленных в сканированном виде документов и (или) данных (сведений), содержащихся в них, сверяет их с электронным заявлением на правильность его заполнения;

проверяет данные услугополучателя и транспортного средства на предмет нахождения их в базе розыска, наличие запретов и ограничений на совершение регистрационных действий;

принимает предварительное решение об утверждении заявления либо об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным в Перечне основных требований к оказанию государственной услуги, подтверждая свои действия с использованием ЭЦП и средств биометрической идентификации.

В случае принятия предварительного решения об утверждении заявления услугодатель в течение 5 минут направляет услугополучателю в личный кабинет в форме электронного документа уведомление о предоставлении транспортного средства на пункт осмотра при Государственной корпорации.

Услугополучатель после получения уведомления предоставляет транспортное средство на пункт осмотра при Государственной корпорации, где уполномоченным сотрудником ОВД в течение 20 минут осуществляется осмотр и сверка соответствия номерных агрегатов, ГРНЗ (при наличии) транспортного средства учетным данным, указанным в регистрационных документах, и проверяется их подлинность.

При выявлении подделки, сокрытия, изменения и (или) уничтожения маркировки номерных агрегатов, нанесенных изготовителем транспортного средства, соответствующая информация незамедлительно передается в дежурную часть территориального подразделения полиции.

По результатам осмотра транспортного средства уполномоченным сотрудником ОВД в течение 5 минут осуществляется формирование электронного акта осмотра транспортного средства, его утверждение с использованием ЭЦП и средств биометрической идентификации, направление вместе с электронными фотоизображениями транспортного средства и его идентификационного номера в информационную систему услугодателя.

Услугодатель с момента поступления в электронном виде заявления, акта осмотра и необходимого пакета документов в течение 15 минут:

проверяет сведения об оплате сборов и государственных пошлин, установленных Налоговым кодексом, внесении утилизационного платежа, наличии неисполненного постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа и (или) предписания о необходимости уплаты штрафа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения через соответствующие информационные системы государственных органов;

принимает решение об утверждении регистрации транспортного средства или отказывает в оказании государственной услуги, подтверждая свои действия с использованием ЭЦП и средств биометрической идентификации.

После утверждения регистрации транспортного средства заявление автоматически направляется на принтер для производства СРТС и в течение 5 минут осуществляется его изготовление.

Изготовленное СРТС в течение 5 минут передается поставщиком работнику Госкорпорации в сектор выдачи документов, где работник Госкорпорации в течение 10 минут принимает от услугополучателя (представителя услугополучателя) прежние СРТС, ГРНЗ (при их наличии) и выдает ему новые ГРНЗ, СРТС.

После выполнения всех указанных действий государственная услуга считается завершенной.

Помимо этого, приказом МВД внесены поправки в Правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

В частности, теперь к сдаче экзаменов допускаются лица, достигшие возраста, установленного статьей 74 закона «О дорожном движении» и предоставившие:

медицинскую справку о допуске к управлению транспортом, выданную по форме № 073/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению»;

свидетельство об окончании курсов, выданное учебной организацией по подготовке водителей транспортных средств.

Иностранные граждане, лица без гражданства и иные лица, не владеющие государственным либо русским языками, допускаются к сдаче теоретического экзамена в присутствии квалифицированных переводчиков, сведения о которых также вносятся в протокол экзаменационной комиссии.

Напомним, право на управление транспортными средствами предоставляется:

транспортными средствами подкатегории «AI» – лицам, достигшим 16 лет;

транспортными средствами категорий «А», «В» и подкатегорий «B1», «C1» – лицам, достигшим 18 лет;

транспортными средствами категорий «С» и подкатегории «D1» – лицам, достигшим 21 года, имеющим стаж работы водителем не менее трех лет, в том числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к подкатегории «C1», не менее одного года;

транспортными средствами категории «Tm» – лицам, достигшим 21 года;

транспортными средствами категорий «D» и «Tb» – лицам, достигшим 25 лет, имеющим стаж работы водителем не менее пяти лет, в том числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к подкатегории «D1», не менее трех лет;

составами транспортных средств категорий «BE», «СЕ», «DE» – лицам, имеющим право на управление транспортными средствами соответственно категорий «В», «С» или «D» в течение не менее двенадцати месяцев;

составами транспортных средств подкатегорий «С1E», «D1E» – лицам, имеющим право на управление транспортными средствами соответственно категорий «С», «D» либо подкатегорий «C1», «D1» в течение не менее двенадцати месяцев.

При этом к сдаче экзаменов на получение права на управление транспортными средствами категорий «В», «С», а также подкатегории «C1» допускаются лица, достигшие 17 лет и прошедшие соответствующую подготовку водителей транспортных средств по направлениям местных органов военного управления, без стажа работы водителем и стажа управления транспортными средствами, относящимися к категории «C1».

Для получения водительского удостоверения кандидат в водители представляет:

документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности) или в электронной форме из сервиса цифровых документов;

медицинскую справку;

медицинскую справку; документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

свидетельство об окончании курсов.

Водительские удостоверения лиц, лишенных права управления транспортными средствами, после их изъятия и вступления в законную силу соответствующего решения суда в течение одного рабочего дня передаются в уполномоченный орган для внесения в информационную систему сведений о прекращении действия водительского удостоверения и их уничтожения.

При этом не подлежит уничтожению водительское удостоверение, выданное в иностранном государстве, которое хранится в уполномоченном органе по месту его изъятия.

Выдача водительского удостоверения после истечения срока лишения права управления транспортными средствами производится после предоставления документов, перечисленных выше в подпунктах 1), 2) и 3), а также положительной сдачи теоретического экзамена.

При возврате водительского удостоверения, выданного в иностранном государстве, документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, не предоставляется.

В случае пожизненного лишения права управления транспортными средствами возможность выдачи водительских удостоверений блокируется в информационной системе уполномоченного органа.

Приказ вводится в действие с 23 апреля 2024 года.

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