Правила сдачи экзаменов на водительские права изменили в Казахстане

Правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения изменены после антикоррупционного мониторинга, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Сообщается, что Антикор совместно с МВД провели мониторинг деятельности спецЦОНов. Поводом для этого послужили уголовные дела в отношении преступной группы, которая на протяжении нескольких лет занималась незаконным оформлением транспортных средств.

«В ходе антикоррупционного мониторинга были выявлены условия для нелегальной регистрации автомобилей и выдачи водительских удостоверений. Незащищенность информсистем, недостаточная цифровизация процессов, несовершенство процедуры регистрации автотранспорта, правовые пробелы приема экзаменов, формальное обучение в автошколах — все эти факторы способствовали появлению незаконных посреднических услуг», — говорится в сообщении.

По результатам мониторинга, Антикор направил 22 предложения в адрес уполномоченных государственных органов. Больше половины рекомендаций на сегодня выполнены.

«Так, МВД закрыло доступ к корректировке базы данных автотранспортных средств во всех своих территориальных подразделениях. Кроме того, приказом министра внутренних дел в процедуру выдачи водительских удостоверений внедрены: обязательная биометрия экзаменуемых лиц, видеофиксация всего процесса тестирования, изменен регламент пересдачи экзаменов. В пилотном режиме запущены новые информсистемы в спецЦОНах и МВД. В них предусмотрены механизмы автоматической цифровой сверки данных автомобилей, оплаты обязательных платежей и сборов, штрафов, исключены возможности для любых корректировок», — рассказали в ведомстве.

Вместе с тем, работников спецЦОНов предложено отнести к субъектам коррупционных правонарушений. Законопроект находится на рассмотрении в Парламенте.

Отмечается, что несмотря на предпринимаемые меры, в спецЦОНах все еще могут находиться лица, предлагающие помощь в оформлении документов.

«Просим не обращаться к незаконным услугам «помогаек». А если вы столкнулись с подобными фактами, то незамедлительно сообщайте в Антикор по короткому номеру 1424″, — добавили в Антикоре.