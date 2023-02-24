Правила торговли изменились в Казахстане

Приказом Минторговли от 15 февраля 2023 года внесены изменения в некоторые документы, сообщает zakon.kz.

В частности, в Правилах внутренней торговли уточняется, что при продаже товаров в торговых сетях и торговых рынках товары отечественного производства должны размещаться в визуально и физически доступных местах (на уровне глаз).

Если деятельность продавца связана с ведением разрешительного и уведомительного порядка, то информация о номере и сроке действия соответствующего документа должна быть размещена при входе в торговый объект или непосредственно на торговом месте, в удобном для ознакомления потребителя, а также об органе, ее выдавшем, на государственном и русском языках.

Также внесены изменения в Правила розничной торговли вне торговых мест путем сетевого маркетинга, общественных распространителей, продажи по почте и другими способами.

Так, уточняется, что оформление заказа производится на бумажном носителе в двух экземплярах или в электронной форме.

При оформлении на бумажном носителе первый экземпляр бланка заказа передается покупателю, второй сохраняется у продавца. Если произведена предварительная оплата, в бланке заказа делается специальная отметка.

При этом указывается, что изменения в заказ вносятся только по согласованию с покупателем. Об отсутствии какого-либо из заказанных товаров продавец информирует покупателя и предлагает ему соответствующую замену или возврат средств в случае проведенной оплаты.

При передаче заказа покупателю выдаются на бумажном носителе или в электронной форме накладная на отпуск товара, а при проведении оплаты наличным способом – чек контрольно-кассовой машины (товарный чек)

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