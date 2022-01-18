Правила утильсбора изменятся. Что будет с ценами на авто

В 2015 году в Казахстане по предложению тогдашнего министра по инвестициям и развитию Асета Исекешева ввели утилизационный сбор на ввоз автомобилей на территорию страны – платёж за будущую утилизацию машины, передаёт informburo.kz

И всё это время владельцы и торговцы автомобилями выражали недовольство по поводу этого решения властей. Особенное возмущение вызывало обстоятельство, что утильсбор осуществляет частная компания «Оператор РОП», которая потом непонятно как распоряжается собранными средствами.

В 2021 году даже возникло общественное движение #НетУтильсбору, объединившее свыше 11 тысяч человек, которые периодически устраивали митинги.

И вот наконец они были услышаны. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился прекратить деятельность «Оператора РОП», а ставки утильсбора пересмотреть. Как это решение повлияет на отечественный автомобильный рынок?

В пресс-службе Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана (АКАБ) заявили, что пока рано что-то говорить, потому что неясно, как конкретно будет выполняться поручение главы государства. Но однозначно это отразится только на импортных автомобилях, потому машины отечественного производства освобождены от утильсбора.

Заместитель председателя правления ассоциации КазАвтоПром Артур Мискарян сказал, что процесс разработки и запуска нового механизма администрирования утилизационного сбора, подготовка нормативной базы и расчёт новых ставок займут некоторое время. В эту работу будут вовлечены госорганы, отраслевые игроки, Национальная палата предпринимателей «Атамекен», экспертное сообщество и общественность, в конечном итоге важно найти взаимоприемлемое решение задачи, поставленной президентом, всё это – серьёзная работа.

«В том, что касается рынка, важно понимать общий контекст: весь мировой автопром сегодня испытывает жёсткий дефицит комплектующих и, соответственно, автомобилей. Это понятным образом сказывается на ценах во всём мире. В рыночных условиях цена меняется в зависимости от объёмов спроса и предложения, а также от курса валюты.

На мировом рынке наблюдается дефицит, в Казахстане эта проблема усугубляется тем, что объёмы предложения с ноября 2020 года сократились, есть проблемы с логистикой на стороне границы КНР. В таких обстоятельствах регуляторное воздействие может стать причиной снижения цен на определённый отрезок времени, хотя резкого удешевления ждать не стоит», – отметил эксперт.

Председатель Независимого автомобильного союза (НАС) Эдуард Эдоков выразил надежду, что пересмотр правил утильсбора не вызовет нового скачка цен на авто, которые и так ежегодно растут на 15-30%. И то, что функциями утилизационного сбора займётся государство, по мнению эксперта, безусловно правильно. Ведь это по сути налог, а налоги должно собирать государство, а не какая-то частная структура, подчеркнул Эдоков.

Другой важный момент – размеры утильсбора. Сейчас, по словам Эдокова, это какие-то дикие, нереальные суммы: от 1,5-2 млн тенге на легковые автомобили и до 14 млн на отдельные грузовики, что сильно увеличивает стоимость как новых, так и подержанных машин, которые ввозятся в Казахстан. После введения этого сбора ввоз новых машин в страну ощутимо сократился, напомнил глава автомобильного союза.

«Деньги же утильсбора якобы уходят на поддержку какого-то мифического автопрома, а на самом деле, скорее, в какую-то чёрную дыру, – считает эксперт. – Теперь ставку утильсбора нужно снизить, и она не должна превышать 100 тысяч тенге. И тогда цены понизятся. Не могу сказать, что в разы, потому что сейчас идёт мировая тенденция удорожания транспортной техники, в том числе из-за роста цен на металл, на энергоносители, сложностей с логистикой, производством электрокомпонентов. Всё это толкает цены вверх. Но всё равно ситуация станет гораздо лучше и позволит приступить к обновлению казахстанского автопарка», – заключил Эдоков.

Он также отметил, что ввоз в страну новых машин со временем должен косвенно отразится и на улучшении экологической обстановки в городах. Новые машины, у которых вредные выбросы меньше, постепенно заменят старые авто. Конечно, это будет не быстрый процесс, ведь сейчас в РК около четырёх млн авто, и поменять их все сразу на свежие не получится.

Член Общества содействия автомобилистам (ОСА) и общественного совета Караганды Василий Климаков сказал, что так как речь идёт не об отмене утильсбора, а уменьшении его размеров, то на те машины, которые уже завезены, растаможены, выставлены на продажу с учётом утильсбора, не стоит ожидать сколько-нибудь существенного снижения цены.

И только после того, как будет установлен новый размер утильсбора, можно ожидать, что в Казахстан начнут поступать авто по сниженной стоимости. Поэтому гражданам, желающим приобрести машину, Василий Климаков рекомендует подождать какое-то время. Соответственно, и продажи на авторынке могут пойти на спад, потому что часть покупателей возьмёт паузу в ожидании новых авто по новым ценам.

Согласно комментарию от пресс-службы компании «Астана Моторс», стоимость импортируемых автомобилей уменьшится на сумму снижения ставки утильсбора. Но при этом стоит учитывать ряд других факторов, влияющих на стоимость автомобиля и не зависящих от импортёров. В пресс-службе также напомнили, что цена на отечественные автомобили не включает утилизационный сбор, поэтому его изменение не отразится на стоимости машин, произведённых в РК.

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