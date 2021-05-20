USD 427.54
EUR 521.98
RUB 5.8
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Правила въезда для иностранцев изменили в России

Правила въезда для иностранцев изменили в России

yandex.kz

Распоряжение председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина от 18 мая 2021 года размещено на официальном портале правовой информации. 

В 17 пункте постановления говорится,  граждане других стран могут въехать в Российскую федерацию к своим членам семьи. А именно — супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные при предъявлении копии документа, подтверждающего степень родства или установления опеки (попечительства).

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Тариф за вывоз мусора повышают в Костанае
Следующая новость

Полицейский спас ребенка от падения из окна в Костанае