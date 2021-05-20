Правила въезда для иностранцев изменили в России

Распоряжение председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина от 18 мая 2021 года размещено на официальном портале правовой информации.

В 17 пункте постановления говорится, граждане других стран могут въехать в Российскую федерацию к своим членам семьи. А именно — супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные при предъявлении копии документа, подтверждающего степень родства или установления опеки (попечительства).

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