Правила въезда в Россию для казахстанцев изменили из-за «омикрона»

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Для въезжающих в Россию казахстанцев сократили срок действия ПЦР-тестов на коронавирус до 48 часов с момента готовности результата. Об этом 7 декабря предупредило посольство Казахстана в России на своем сайте и страницах в соцсетях, передает Tengrinews.kz.
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“Вниманию прибывающих в Россию казахстанцев! Согласно постановлению Роспотребнадзора срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус при въезде в Россию иностранных граждан, в том числе граждан Казахстана, сокращен с 72 до 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19″, — говорится в сообщении дипломатического ведомства.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что срок действия теста на коронавирус пришлось сократить из-за высокой контагиозности штамма «дельта» и еще более высокой «омикрона».
С более полной информацией о правилах пересечения казахстанско-российской границы можно ознакомиться тут.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области