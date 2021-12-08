Правила въезда в Россию для казахстанцев изменили из-за «омикрона»

Для въезжающих в Россию казахстанцев сократили срок действия ПЦР-тестов на коронавирус до 48 часов с момента готовности результата. Об этом 7 декабря предупредило посольство Казахстана в России на своем сайте и страницах в соцсетях, передает Tengrinews.kz.

“Вниманию прибывающих в Россию казахстанцев! Согласно постановлению Роспотребнадзора срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус при въезде в Россию иностранных граждан, в том числе граждан Казахстана, сокращен с 72 до 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19″, — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что срок действия теста на коронавирус пришлось сократить из-за высокой контагиозности штамма «дельта» и еще более высокой «омикрона».

С более полной информацией о правилах пересечения казахстанско-российской границы можно ознакомиться тут.

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