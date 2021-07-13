Правила въезда в Россию для казахстанцев разъяснили в посольстве

В посольстве Казахстана в России разъяснили правила въезда в РФ, передает Tengrinews.kz.

С 10 июля 2021 года для пересечения государственной границы с Россией необходимо наличие отрицательного результата ПЦР-теста COVID-19 через программу «Путешествую без COVID-19».

«Предварительно необходимо скачать приложение, затем выбрать ближайшую лабораторию из списка, представленного в приложении. После этого, сдав ПЦР-тест и получив результат, необходимо будет его загрузить в приложение в раздел «Тесты» путем сканирования QR-кода (код выдается лабораторией). При пересечении границы предъявить данный код сотрудникам пограничной службы», — говорится в сообщении.

Согласно изменению в постановлении главного санитарного врача Российской Федерации граждане государств — членов Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация) с 10 июля 2021 года при пересечении Государственной границы Российской Федерации должны подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР COVID-19 (отобранного не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию Российской Федерации) с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Отмечается, что въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска по-прежнему ограничен.

Также приложение «Путешествую без COVID-19» не освобождает от оснований для въезда в РФ.

«На данный момент граждане Казахстана без дополнительных условий могут въезжать в Россию только авиарейсами из всех государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение. Россия осуществляет регулярное пассажирское авиасообщение со следующими странами: Казахстан, Беларусь, Турция, Великобритания, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Кыргызстан, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения, Греция, Сингапур, Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка, Исландия, Мальта, Мексика, Португалия, Саудовская Аравия, Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватия, Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Италия, Кипр, Китай, Лихтенштейн, Северная Македония, Соединенные Штаты Америки», — добавили в посольстве.

Порядок въезда в Россию опубликован на сайте посольства Казахстана.